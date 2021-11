Amici 21, Luca D’Alessio e il padre Gigi postano un video che il web non si aspetta …

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, sappiamo bene che all’interno della scuola più ambita d’Italia tra gli alunni c’è Luca D’Alessio. Questa edizione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi sembra che stia facendo parlare parecchio di se per via della presenza di allievi molto talentuosi. Tra questi ci sarebbe proprio lui, Luca D’Alessio, il figlio di Gigi il noto cantante napoletano che si fa chiamare LDA. Quest’ultimo avrebbe deciso di utilizzare questo soprannome, proprio per scrollarsi di dosso il cognome del padre, piuttosto ingombrante per lui che è un giovane che vorrebbe emergere solo ed esclusivamente per il suo talento e non per essere il figlio di Gigi.

Amici 21, Luca D’Alessio e le difficoltà legate al suo cognome pesante

Il giovane, che ha solo 18 anni ad oggi sembra essere uno dei favoriti ad Amici 21. Così come ha chiarito lui stesso, pare che il giovane abbia dovuto fare i conti con qualche difficoltà, in primis il fatto di dover fare i conti con il fatto di essere il figlio di un noto cantante. E’ riuscito però in questi anni a dimostrare le sue capacità ed il suo grande talento. Seppur a fatica, ha fatto si che venisse conosciuto e riconosciuto per la sua voce ed il suo talento, indipendentemente dalla figura del padre.

Diventa virale un video di Gigi e Luca, quest’ultimo ancora un bambino appassionato di musica

In queste ore però, si sta sempre più diffondendo sul web un video che ritrae Luca insieme al padre e questo sembra sia diventato parecchio virale. Questo video mostra il giovane allievo della scuola da piccolo con in mano un microfono all’interno di uno studio di registrazione. Questo video sembra sia stato girato proprio Gigi e si sente sia la voce di Gigi che quella del piccoletto, mentre cantano la canzone A città e pulecenella, un classico della musica napoletana.

Gigi, fan numero uno del figlio Luca

E’ chiaro che Luca abbia avuto una grande passione per il mondo della musica sin da piccolino, ovviamente ereditata dal suo papà. Quest’ultimo, sembra che stia cercando tra l’altro di rimanere quanto più fuori possibile dalla vita artistica e professionale del figlio, proprio per evitare ogni tipo di polemica ed interferenza che potrebbe nuocere Luca. Di certo però, seppur in silenzio lo sostiene ed il suo fan numero uno.