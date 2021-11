La Vita in diretta, Carolyn Smith senza mezzi termini svela: “Io e Fabio Canino …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sulla lite avvenuta tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, nonostante sia passata quasi una settimana, si parla ancora e il pubblico è curioso di vedere come i due si comporteranno nella puntata di domani, sabato 20 novembre quando si troveranno uno di fronte all’altro in trasmissione. Infatti, si è saputo che Morgan ha querelato la Lucarelli per avere reso pubblici, postandoli sui social, i messaggi che lui le aveva mandato nella chat privata.

E se Milly Carlucci ha fatto sapere che proverà a far fare loro pace, Carolyn Smith è intervenuta sulla vicenda a La vita in diretta e ha detto la sua svelando anche cosa c’è stato dietro il suo comportamento durante la lite tra i due.

Milly Carlucci ha dichiarato: «L’unica cosa vera che ha sbagliato Morgan, al di là dei contenuti che erano interessanti, è il tono di voce, l’urlo, la voce che si alza non va bene. Noi italiani e latini abbiamo questo difetto, parli di politica, sport e altro si alza la voce”.

Carolyn Smith a La vita in diretta parla della lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli

Carolyn Smith, ospite a La Vita in diretta, è ritornata sulla lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan avvenuta in diretta nella puntata di sabato scorso.

Sabato scorso è accaduto che dopo l’esibizione di Morgan con la sua maestra Alessandra Tripoli,

Selvaggia Lucarelli, che gli ha detto: “Ti sei preso del tempo per non ballare e per cazzeggiare con il pubblico”. E poi: “Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato. A me non piace la disonestà nel raccontarsi. Si è raccontato come una persona perfettamente inserita nel contesto, ma non è vero”. Invece sul ballo, nello specifico: “A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo”. Anche Carolyn Smith era andata giù pesante e aveva detto che il ballo era stato “grezzo e rozzo” e poi gli aveva detto: “la tua cultura voglio vederla anche nei passi, voglio definizione”.

Carolyn Smith svela perché durante la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli lei rideva

Carolyn Smith ha poi voluto spiegare perchè durante la lite tra Morgan e la Lucarelli lei è stata inquadrata che rideva e ha detto: “Ho rispetto di Morgan e ho rispetto di Selvaggia Lucarelli. Mi dispiace, però, quando gli attacchi vanno a finire sul personale”.

E, ancora: “Nel video dello scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli veniamo inquadrati io e Fabio Canino mentre ridiamo. Non stavamo ridendo per loro ma per Rossella Erra che, dall’altra parte dello studio, in quel momento aveva una faccia stranissima”.