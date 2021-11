La vita in diretta, Milly Carlucci non sa di essere in onda e … grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 19 novembre è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta, il programma condotto dal giornalista calabrese Alberto Matano che ogni pomeriggio dà del filo da torcere a Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso che va in onda su Canale 5.

Ieri, come ogni venerdì, collegata con La vita in diretta c’era Milly Carlucci per parlare del suo programma del sabato sera, Ballando con le stelle.

Milly Carlucci fa una gaffe perché non sa di essere collegata con Alberto Matano

Ieri Alberto Matano, come ogni venerdì pomeriggio si è collegato con Milly Carlucci dal teatro di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, appena si è aperto il collegamento non se ne è accorta subito e ha continuato con le prove della trasmissione. Poi, ad un certo punto, con grande imbarazzo, ha esclamato: “Scusatemi stiamo provando, Alberto ci hai colti veramente di sorpresa”.

Poi, quando ha affrontato la problematica che si è venuta a creare per la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli ha detto: “Io spero in una tregua tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, credo che se lo stiano augurando tutti quanti. Qui ci sono tanti personaggi famosi che non sperano in un quarto d’ora di celebrità ma si mettono in gioco”.

Milly Carlucci parla di Morgan e lo difende: “Ha detto cose interessanti”

Milly Carlucci, se durante la diretta di sabato scorso durante la lite tra Morgan e Selvaggia Lucarelli non è intervenuta, ha detto la sua nei giorni successivi e, in qualche modo, pur provando a buttare acqua sul fuoco e augurarsi al più presto una riappacificazione tra i due, ha comunque difeso Morgan e la sua posizione e ha detto così: “Forse sono stati sbagliati i toni, ma ritengo che Morgan abbia detto cose interessanti”.

E poi: «L’unica cosa vera che ha sbagliato Morgan, al di là dei contenuti che erano interessanti, è il tono di voce, l’urlo, la voce che si alza non va bene. Noi italiani e latini abbiamo questo difetto, parli di politica, sport e altro si alza la voce».

E poi sul suo desiderio di portare a Ballando con le stelle nelle vesti di “ballerine per una notte” due bravissime giornaliste, Lilli Gruber e Giovanna Botteri ha detto: “Lilli e Giovanna sono due signore meravigliose: Alberto, prova a convincerle a venire a Ballando, due giornaliste di guerra possono anche diventare ballerine di un valzer romantico”.