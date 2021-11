GF Vip, Alex Belli al veleno contro Montano: «Nemmeno lui …», gelo in studio e Montano gli risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata de Il grande fratello vip ed è andato in scena un altro siparietto teso tra Adriana Volpe e Alex Belli.

I due, già nelle puntate precedenti, si sono punzecchiati parecchio perché la Volpe ha messo in discussione, non solo la sincerità dell’attore di Centovetrine ma anche il suo rapporto con la moglie Delia e Alex Belli è andato fuori di testa per le insinuazioni sulla profondità dei loro sentimenti di coppia. Ha infatti detto ai coinquilini che non intende accettare tali intromissioni e che può accettare di essere criticato lui ma non accettare che qualcuno metta in dubbio il suo rapporto con la moglie. Ma ieri la Volpe è tornata all’attacco e Alex Belli, per difendersi, ha lanciato una frecciatina velenosa all’amico nonché attuale coinquilino, Aldo Montano.

Vediamo cosa è accaduto.

Alex Belli si scontra con Adriana Volpe e lancia una frecciatina velenosa ad Aldo Montano

Ieri, in puntata, Adriana Volpe è partita di nuovo all’attacco di Alex Belli e ha detto così: «Mi hai chiesto di informarmi e l’ho fatto. Sono andata sui tuoi social, so che c’è stata una bellissima promessa di matrimonio, con cameram ecc, alla promessa segue il matrimonio e avete organizzato il matrimonio religioso, quello civile non lo puoi fare perchè non sei ancora divorziano e quindi quello lo hai messo da parte».

E Alex Belli l’ha subito bloccata spiegando: «Abbiamo sentito l’esigenza dopo questi anni duri di celebrare la liturgia della parola con la celebrazione eucaristica, è un matrimonio religioso davanti a Dio per noi».

E, a questo punto, Belli ha coinvolto, lanciandogli una frecciata, Aldo Montano e ha detto: «Noi volevamo sigillare il nostro amore, c’è chi si sposa in Tibet, c’è Montano che si è sposato con Olga con un rito in Siberia, allora non è sposato nemmeno lui?».

Ma la Volpe ha fatto finta di non sentire ed è andata dritta per la sua strada: «Anche Delia non ha ancora il divorzio, e se così fosse com’è possibile fare un giuramento di matrimonio eterno, fedele ed esclusivo se entrambi siete ufficialmente sposati? Non siete sposati in chiesa. Delia non è tua moglie nè per la Chiesa nè per lo Stato, nel tuo cuore la puoi considerare tua moglie. Quando ti relazioni con Soleil sei vero, con Delia no. Tutta questa tarantella l’hai pianificata o subita?»

E Belli, senza lasciarsi intimorire: «Ma sono settimane che ti dico che non sono sposato in chiesa, lei è mia moglie nel mio cuore. Io non ti permetto di entrare nel mio amore nella mia storia, con Soleil c’è una grande amicizia, stop. Io amo Delia sopra cosa, non c’è nessuna amicizia che mi può portare via da lei, ti prego non entrare dentro nel giudizio del mio amore per Delia perchè non lo conosci. Io non sono d’accordo con l’intervento di Delia, prima di entrare, la promessa che ci siamo detti e studiata a tavolino è stata difendere il mio amore».

La precisazione di Aldo Montano

Dopo che è stato chiamato in causa da Alex Belli, Montano è intervenuto precisando che lui e la moglie sono sposati civilmente.