Claudio Bisio dopo il successo di Zelig, sui social lancia una frecciata al veleno a Mediaset

Zelig è tornato in tv dopo che per tanti anni sono andate in onda solo le repliche.

Alla prima puntata il successo è stato incredibile, come era peraltro prevedibile visti gli ascolti, sempre strepitosi, che il programma ha raggiunto.

Ma Claudio Bisio, uno dei due presentatori, l’altra è Vanessa Incontrada, oltre ad essere euforico per il risultato portato a casa, non ha mancato di lanciare una frecciatina al veleno alla rete. Vediamo cosa ha detto.

Claudio Bisio felicissimo per il successo di Zelig lancia una frecciatina alla rete: “Peccato che saranno solo tre puntate”

Zelig è tornato su Canale 5 e, a presentarlo, la coppia storica e affiatatissima formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

I due, colleghi sul palco e amici nella vita, hanno immediatamente ritrovato quell’alchimia mai persa nonostante per tanti anni non abbiano più lavorato insieme.

Il pubblico pareva non aspettasse altro per il riscontro, in termini di ascolto, che ha loro regalato.

Zelig, agli inizi della sua programmazione, andò in onda per sei anni, fino al 2003 su Italia 1 e poi passò su Canale 5.

Sia i dati auditel che il riscontro sui social è stato, per i due conduttori e per i comici che si sono esibiti sul palco, strepitoso. Però, nonostante tutto questo, il programma, almeno per il momento, è previsto che andrà in onda per sole tre puntate.

Claudio Bisio ha voluto ringraziare tutti per come il programma è stato accolto e sui social ha scritto così: “Grazie a tutti! Ora stiamo preparando una seconda puntata che è una bomba! Davvero un peccato farne solo tre… Beh, per questa volta va così”.

In tanti hanno letto in queta frase una frecciatina a Mediaset che ha deciso di mandarlo in onda per sole tre puntate.

Chissà se, visto il successo, a breve non si avrà notizia che riprenderà la programmazione più lunga.

I comici che sono saliti, ancora una volta, sul palco di Zelig

A salire sul palco sono stati e saranno tantissimi comici. Tra questi: Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia e Federico Basso.

Per Teo Teocoli c’è stata una standing ovation che ha profondamente emozionato il comico che su quel palco ha regalato momenti di puro divertimento mai dimenticati dal suo innumerevole pubblico.