Raimondo Todaro senza mezzi termini su Francesca Tocca: “Io non ho mai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro, da quest’anno, è diventato insegnante di ballo ad Amici lasciando, dopo tantissimi anni, il suo posto a Ballando con le stelle non senza polemiche da parte di Milly Carlucci che gli ha contestato i modi con cui Todaro le ha fatto sapere le sue decisioni.

Infatti, la Carlucci ha sostenuto di aver appreso la decisione di Todaro di andare via da Ballando prima di tutto da voci di corridoi mentre il ballerino ha sostenuto di non averle parlato subito solo perché in quarantena avendo contratto il covid.

Ora i toni si sono smorzati, i due si sono fatti, reciprocamente, un “in bocca al lupo” e le loro strade si sono separate. Todaro, in realtà, aveva fatto sapere di avere scelto la scuola di Amici anche per voler stare più vicino alla moglie, Francesca Tocca con la quale è tornato a vivere insieme.

Raimondo Todaro parla della moglie Francesca Tocca e dice: “Anche se ci eravamo separati non ho mai smesso di amarla”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme dopo due anni che erano lontani.

I due, che sono genitori della piccola Jasmine, ora sono di nuovo una famiglia.

Raimondo Todaro ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di più Tv in occasione della quale ha rivelato: “In questi due anni, anche se ci eravamo separati, non ho mai smesso di amarla. E forse in fondo al mio cuore ho sempre pensato che prima o poi saremmo tornati insieme. E’ successo quest’estate e ora mi sento un uomo più completo, felice”.

E, sulla possibilità di dare una sorellina o un fratellino a Jasmine ha detto: “Ci stiamo pensando seriamente … ora che la famiglia si è riunita ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose”.

Raimondo Todaro svela che ruolo ha avuto Maria De Filippi nella loro riappacificazione

Raimondo Todaro, sempre nella stessa intervista, ha svelato che ruolo ha avuto Maria De Filippi nella loro riappacificazione: “E’ stata vicino a me e Francesca”

E, ancora: “Maria quando ci siamo separati è stata vicino a tutti e due. Mi ha anche telefonato, dispiaciuta che tra me e Francesca fosse finita. Infatti, quando abbiamo deciso di riprovarci l’abbiamo subito avvisata”.

Raimondo Todaro ha detto che ad Amici si sta trovando benissimo, che questo nuovo ruolo gli piace e che l’ambiente che ha trovato è molto gradevole e accogliente.