Ballando con le stelle, Milly Carlucci diretta gela tutti: “Noi non siamo come gli altri …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che in tanti stavano aspettando con più attesa e curiosità del solito per capire come si sarebbe risolto, e se si sarebbe risolto, il caso della lite dai toni molto accesi tra Morgan e Selvaggia Lucarelli.

A parlare è stata innanzitutto Milly Carlucci che, nelle vesti di padrona di casa, ha messo qualche puntino sulle I.

Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci chiarisce la situazione con un discorso molto diretto e senza giri di parole

Ieri sera a Ballando con le stelle c’era grande attesa per quello che sarebbe accaduto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli.

In realtà nulla è accaduto fino a quando Morgan non ha ballato con la sua insegnante Alessandra Tripoli.

Terminata l’esibizione, la Carlucci ha detto: “La giuria di Ballando con le stelle è formata da varie figure”.

E poi: “A volte dicono che facciamo determinate cose per gli ascolti… non è così, i giurati di Ballando dicono tutto quello che pensano senza avere suggerimenti da nessuno. Noi facciamo intrattenimento”.

E, ancora: “Mi è capitato di vedere giurie alle quali gli autori suggerivano cosa dire… qui non è così … Noi, comunque, siamo qui per fare intrattenimento, se non sapessimo farlo, nessuno di noi sarebbe qui stasera”.

Alessandra mussolini attacca Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione di Sabrina Salerno, la Lucarelli, come accade spesso, giudicandola l’ha attaccata parlando di “baracconata”. In difesa della Salerno è intervenuta Alessandra Mussolini che, rivolgendosi alla Lucarelli e al look che aveva ieri sera e cioè una capigliatura molto folta e cotonata le ha detto: “Non mi piace il termine “baracconate” utilizzato dalla Lucarelli, anche perché non si deve giudicare una persona per quello che ha fatto in passato, ma per come balla e stasera ha ballato benissimo… Ma poi parla lei con quei capelli!”.

E, infine: “Abbassati i capelli!”

Invece, Alberto Matano ha provato a far parlare un po’ Morgan sulla vicenda con la Lucarelli e gli ha chiesto: “È doveroso chiarire. Vorrei capire come stanno le cose” ma Morgan non ha assolutamente voluto rispondere al giornalista calabrese conduttore de La vita in diretta e gli ha semplicemente risposto così: “A me non piace che si sfrutti un momento di spettacolo per parlare di vita privata o altro. Vorrei parlare di spettacolo e di Singing in the rain”.