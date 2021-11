Belen risponde dopo il commento di Soleil: “Come ha fatto Belen a stare con Gianmaria..”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande Fratello vip. Dopo la messa in onda della puntata di venerdì 19 novembre 2021, si sta continuando a parlare di Soleil e di Gianmaria Antinolfi. I due, che ricordiamo nella vita privata hanno avuto un po’ tempo fa una relazione, sembra che all’interno della casa più spiata d’Italia non abbiano mai avuto un rapporto sereno. In realtà è sempre stata Soleil a fare la guerra a Gianmaria e negli ultimi giorni la tensione sembra essere proprio alle stelle. Nello specifico Soleil sembra che del corso dell’ultima puntata del reality abbia avuto una discussione piuttosto animata con Gianmaria, accusandolo non soltanto di essere bugiardo, ma anche di ostentare uno stile di vita ed una ricchezza che in realtà non gli appartiene. Ma cosa ha dichiarato nello specifico Soleil e qual è stata la reazione di Gianmaria?

Grande fratello VIp, scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di vedere, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello vip andata in onda lo scorso 19 novembre sembra che Soleil Sorge abbia avuto una discussione piuttosto animata con Gianmaria Antinolfi. Ad un certo punto però Soleil pare che sia andata giù in modo piuttosto pesante nei confronti della sua ex fiamma, accusandolo di ostentare uno stile di vita che in realtà però non gli appartiene. Ovviamente Soleil parla in questo modo perché lo ha conosciuto bene il gieffino qualche anno fa e di conseguenza i suoi giudizi sono basati su dei fatti reali.

Le accuse pesanti di Soleil che lasciano tutti senza parole

“Voleva comprarmi delle cose e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”. Queste le parole di Soleil che tra l’altro sono state anche piuttosto pesanti ed hanno lasciato tutti senza parole in primis il conduttore Alfonso Signorini che si è detto parecchio perplesso.

Alfonso Signorini ironizza sulla storia tra Belen e Gianmaria

Proprio il conduttore a questo punto ha cercato un po’ di fare ironia su questa vicenda e sembra abbia chiesto a Soleil “Ma come ha fatto Belen a cadere nella rete di Gianmaria?“. Sì perché per chi non lo sapesse, Gianmaria ha avuto una relazione anche con Belen Rodriguez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avrebbe risposto ad Alfonso dicendo “Dovremmo chiederlo a lei“. Però a quel punto avrebbe detto di sapere già la risposta della showgirl Argentina perché ha parlato con lei di questa storia. È stato a quel punto che Soleil rivolgendosi ad Alfonso avrebbe detto , “Allora, facciamo così: quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei. Ok?“.

Il commento della Rodriguez

Si è continuato a parlare di quanto accaduto e pare che ad un certo punto un utente abbia chiesto a Belén di poter intervenire “asfaltare la carogna di Soleil“. Belen però avrebbe risposto in modo piuttosto semplice e diplomati. “Sinceramente non so cosa sia successo”. Insomma che Belen abbia evitato di esprimere ogni tipo di giudizio al riguardo?