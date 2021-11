Da noi a ruota libera, Selvaggia Lucarelli una furia contro la madre di Morgan: “Lei ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli non ha alcuna intenzione di perdonare Morgan e la sua presa di posizione così forte e determinata è dovuta forse, più che a quello che Morgan le ha detto in trasmissione in diretta a Ballando, a quello che le ha detto dietro le quinte quando si è sfogato su di lei e su le persone a lei più vicine.

Qualcuno ha raccontato a Selvaggia cosa Morgan in quella circostanza ha detto sul suo conto e lei non se la sente di perdonarlo. Ieri, durante la puntata di Domenica In, è andato ospite da Mara Venier, appunto Morgan e in collegamento c’era anche la mamma del cantante, la signora Luciana, che ha parlato anche di Selvaggia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli a Da noi…a ruota libera parla della lite con Morgan

Selvaggia Lucarelli ieri è andata ospite da Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera e ha parlato, ancora una volta della lite tra lei e Morgan.

La Lucarelli ha detto di Morgan: “Deve chiedere scusa per quello che ha detto su di me dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Ha detto cose molto pesanti su di me davanti a persone che mi conoscono. La produzione del programma sa tutto. Non mi sento di fingere e vorrei che la smettessero di definirmi come cattiva e fare questa beatificazione di Morgan”.

E poi Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Una battuta umoristica è diventata una tragedia”.

E, ancora: “Nei suoi confronti non provo alcun rancore perché noi non abbiamo avuto una vera e propria storia d’amore. Già definirlo un flirt è eccessivo”.

Selvaggia Lucarelli dice che la madre di Morgan ha detto delle bugie

Poi Selvaggia Lucarelli, dopo che la mamma di Morgan poco prima era stata ospite da Mara Venier dove aveva parlati di lei, ha tenuto a precisare alcune cose.

Selvaggia, infatti ha detto che non è vero, come aveva dichiarato la signora Luciana, che si erano conosciute ma ha spigato: “Forse una volta ci siamo scambiate un buongiorno ma non può assolutamente parlare di me. In quanto donna non sono tenuta ad essere più dolce e materna”.

Insomma, anche l’intervento della mamma di Morgan alla Lucarelli ha dato fastidio. La signora Luciana aveva detto a Mara Venier che quando l’aveva conosciuta era molto dolce e che si augurava che tornasse così.