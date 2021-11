Domenica In, dopo la caduta di Mara Venier, Cristian De Sica ha un sospetto

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri era una puntata come le altre quella di Domenica In condotta da Mara Venier, gradevole, accogliente e allegra fino a quando, dietro le quinte, durante la pubblicità, alla Venier è occorso un incidente molto spiacevole: è caduta sbattendo il viso per terra e, in particolar modo, la fronte, rompendo gli occhiali e facendosi molto male alla fronte appunto e ad un piede. Poi è rientrata in studio, sorretta da Pierpaolo Petrelli, molto provata, dolorante e abbastanza stordita e ha detto che proprio non se la sentiva di continuare e ha affidato a Pierpaolo Petrelli il compito di andare avanti. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier cade dietro le quinte

Mara Venier, ieri, mentre conduceva Domenica In ha mandato la pubblicità. Mentre per i telespettatori era un momento di pausa dalla trasmissione, la Venier dietro le quinte è caduta facendosi molto male. Terminata la pubblicità, è rientrata e tenendosi del ghiaccio sulla fronte e con un piede fasciato alla men peggio ha detto, visibilmente provata: “Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Va tutto bene, Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”.

Poi ha detto che non se la sentiva di continuare a condurre “perché la botta è stata molto forte, però sto bene”.

Ma poi ha cambiato idea e ha intervistato Memo Remigi dicendo: “Io non mollo, mi devono abbattere”.

Durante l’intervista a Remigi era evidente che la Venier stesso poco bene e che fosse molto “sul dolore” e poi ha chiamato l’attore Giuseppe Zeno a cui avrebbe dovuto fare un’intervista ma ha detto “chiuderemo prima, scusami Giuseppe”.

Christian De Sica scrive a Mara Venier

Chiusa la trasmissione, dopo un po’ la Venier ha scritto così sui social: “Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene #bernoccolo”.

Tra i tanti che le hanno risposto, Christian De Sica le ha scritto così: “Porca zozza, ma che te la tirano? Un bacio grande” e lei subito gli ha risposto: “Lo penso anche io”.

Infatti, è da poco che si è ripresa dalla paresi facciale dovuta ad un nervo compromesso dopo una seduta di routine da dentista. Anche in quel caso la Venier ha mostrato una grande forza di volontà e una grande professionalità non mollando mai, se non per una puntata, la conduzione di Domenica In.