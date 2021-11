Amici, Maria De Filippi provoca Francesca Tocca e Raimondo Todaro e loro reagiscono

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, i protagonisti indiscussi di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi sono senza dubbio loro Francesca Tocca e Raimondo Todaro. I due, dopo la crisi vissuta in questi ultimi anni, complice il fatto di essere nel cast dello stesso programma, sono riusciti a superare tutto e sono tornati insieme. I due nel corso dell’ultima puntata di Amici sono stati protagonisti di un siparietto davvero molto simpatico. Raimondo ha ballato con Lorella Cuccarini ed è stata messa a dura prova la gelosia di Francesca. Come avrà reagito la ballerina?

Amici 21, messa a dura prova la gelosia di Raimondo Todaro

Sembra che la relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca vada a gonfie vele. I due soltanto nei giorni scorsi hanno ufficializzato il ritorno di fiamma, dopo aver vissuto una lunga crisi. Nel corso dell’ultima puntata di Amici, che è andata in onda domenica 21 novembre, Maria De FIlippi pare che abbia voluto mettere a dura prova la gelosia della coppia. In che modo? Tutto pare sia iniziato nel momento in cui la ballerina è intervenuta nel gioco dei palloncini. Dal bigliettino sarebbe venuto fuori un bigliettino con su scritto “Francesca Tocca= Mamma Mia!”.

Bigliettino per Francesca Tocca, messa a dura prova la gelosia di Todaro

E’ stato subito caccia a chi avesse scritto il bigliettino in questione. Pare che Maria abbia avuto alcuni dubbi su Mattia e Christian, i due allievi di ballo della scuola. A quel punto sarebbe intervenuto Todaro, il quale in modo ironico e simpatico avrebbe detto “Li ammezzerei tutti e due assieme”. Ad ogni modo i due allievi sembra abbiano negato di essere stati loro a scrivere questa frase ma effettivamente nessuno pare abbia confessato. In un altro bigliettino poi, è arrivato un altro messaggi questa volta indirizzato proprio a Todaro. “Caro Raimondo, dopo averti visto ballare con la maestra Celentano, ci facciamo una bella rumba?”. Questo il messaggio scritto nel bigliettino ma questa volta si è subito capito il mittente, ovvero Lorella Cuccarini.

Raimondo balla con Lorella Cuccarini, come ha reagito Francesca?

Todaro ha subito accettato ma ha voluto che la compagna, Francesca assistesse e pure da vicino. “Vorrei che Francesca ci guardasse da vicino. La facciamo ingelosire, si spera”. Questo ancora quanto dichiarato dal maestro di ballo, sperando di suscitare in lei gelosia. “Non mi sembra gelosa, non è sicula”, ha dichiarato la conduttrice, la quale poi avrebbe fatto la domanda specifica a Francesca dicendo “Sei gelosa?”. A quel punto Francesca avrebbe risposto “Solitamente no. Poi Lorella la apprezzo e la ammiro tantissimo”. A quel punto è intervenuta pure la Cuccarini per tranquillizzare Francesca, dicendo che con Raimondo c’è solo una simpatia professionale.