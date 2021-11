Selvaggia Lucarelli decide di raccontare tutto sulla lite con Morgan “Ecco cosa mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare della lite avvenuta a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Tutto è iniziato circa due settimane fa, subito dopo l’esibizione di Morgan. Poi di questo se ne è continuato a parlare anche nei giorni successivi e sono state tante le trasmissioni che hanno affrontato questo argomento. Nella giornata di ieri Morgan è stato ospite a Domenica In e sembra che l’artista abbia parlato ancora una volta di questo e della reazione dell’opinionista e giudice di Ballando, nel momento in cui le ha fatto le sue scuse. Cosa ha dichiarato Morgan?

Morgan ospite a Domenica In, cosa è accaduto con Selvaggia Lucarelli

Come abbiamo visto, nella giornata di ieri domenica 21 novembre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Ospite in studio Morgan, il quale ha confessato a Mara Venier di aver fatto le scuse a Selvaggia ma che quest’ultima non le ha accettate. Subito dopo la puntata di Domenica in, è andato in onda il programma di Francesca Fialdini ovvero Da noi a ruota libera ed ospite in studio c’è stata proprio lei, Selvaggia la quale ha dato la sua versione dei fatti. “Morgan mi ha chiesto scusa? Non me ne sono accorta. Quelle non erano affatto scuse. Mancava un passaggio fondamentale: dire ‘scusa‘, senza ‘anche se non ho sbagliato’. Se Morgan vuole che accetti le sue scuse, deve essere onesto e deve raccontare per cosa mi deve chiedere scusa”. Queste le parole di Selvaggia che ha subito chiarito come effettivamente Morgan non le abbia chiesto palesemente scusa e poi ha continuato raccontando che oltre a quello che abbiamo visto in tv, poi c’è stato tanto altro dietro le quinte.

Selvaggia ospite a Da noi a ruota libera spiega cosa è effettivamente accaduto con Morgan

“Non c’è stato solo quello che si è visto in televisione, c’è stato anche quello che è successo dietro le quinte. Io sono stata una signora fino ad oggi e non ho voluto infierire su questa situazione. Morgan sa di aver detto cose molto pesanti su di me in presenza di altre persone che hanno assistito. Lo sa la produzione, lo sappiamo tutti, non si può far finta di nulla e contribuire alla beatificazione di quest’uomo che nei confronti di una donna ha usato epiteti che rimandano ad un’antica città della Grecia. Onestamente non mi sento di fingere”. Questo ancora quanto aggiunto dalla Lucarelli la quale come sappiamo, non si è mai nascosta dietro un dito ed voluto dire e spiegare le cose per come effettivamente stanno.

Le precisazioni della Lucarelli che invita Morgan a fare chiarezza

“Se mi si chiede di fingere, fingo, però non si deve più parlare di questa storia. Non mi si deve far passare per la cattiva che non porge la mano a questo gentiluomo. La si deve smettere con questa beatificazione. Io ho accolto con gioia Morgan, per quattro puntate gli ho solo dedicate belle parole, con un fare anche materno. Anche lui si era molto divertito. Chissà perché nella quinta puntata una battuta è diventata una tragedia. Sarei ben felice che si desse una calmata e trovasse un centro. […] Basta con la narrazione del contorto maledetto e sensibile, che va capito e accolto, e della tizia acida senza arte né parte che alza la paletta. Quante occasioni ha avuto tra Mediaset, Rai e Sky? E se le è giocate tutte male, lui”. Un fiume in piena Selvaggia Lucarelli la quale ha invitato poi Morgan a raccontare come effettivamente sono andate le cose a Ballando con le stelle.