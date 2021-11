The Voice Senior, Antonella Clerici diretta sul programma “Ecco perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici sta per tornare in tv tra pochi giorni, pronta a debuttare con la nuova stagione del tanto amato programma The voice senior. Ebbene si, il prossimo venerdì 26 novembre ripartirà la seconda edizione di The voice senior, il programma che lo scorso anno ha avuto un grande successo e che quest’anno si appresta a replicarlo. Grandi cambiamenti in vista, soprattutto per quanto riguarda la giuria. Tra i giurati non ci saranno più AlBano Carrisi e Jasmine, i quali a sorpresa sono stati sostituiti la scorsa estate. Al loro posto, in giuria ci sarà Orietta Berti. A parlare di questa nuova edizione del programma e del perché è stata effettuata questa scelta è stata proprio lei Antonella nel corso di un’intervista. Le dichiarazioni sono state riportate poi su TvMia, ma cosa ha dichiarato la conduttrice?

Antonella Clerici, pronta a tornare con The voice senior ma senza Albano e Jasmine

La conduttrice di casa Rai, come abbiamo visto, è pronta a tornare con il programma The voice senior, che lo scorso anno ha avuto un successo davvero incredibile. Il prossimo venerdì 26 novembre ripartirà la seconda stagione del programma e c’è già tanta attesa. A parlare in queste ore è stata la stessa Clerici, che ha spiegato il perchè Albano e Jasmine sono stati sostituiti da Orietta Berti.

La conduttrice spiega l’esclusione del cantante di Cellino San Marco e della figlia

“Perché si voleva eliminare il discorso della doppia poltrona che non si può ripetere all’infinito e avere solo Al Bano senza Jasmine non era una soluzione carina.” Poi ha spiegato anche il perchè ha voluto proprio Orietta Berti tra i giudici di The voice. “L’ho voluta perché questo è il suo anno, perché sta vivendo una seconda giovinezza artistica, basta pensare al clamoroso successo di Mille”. Queste le parole dichiarate da Antonella Clerici la quale ha parlato anche del grande successo ottenuto dal suo programma spiegando quale secondo lei è il motivo.

Antonella spiega il perché del grande successo

“Secondo me perché non è solo una gara di canzoni, ma il racconto di tante storie di vita, storie di persone che non hanno mai smesso di credere nei loro sogni.” C’è tanta attesa quindi per il ritorno di questo programma televisivo che si appresta ad essere ancora una volta un grande successo.