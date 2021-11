Albano Carrisi mai visto così sulla figlia Ylenia: “Ho capito che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è tornato a parlare in questi giorni della primogenita Ylenia, la quale come tutti sappiamo è letteralmente scomparsa nel nulla ormai molti anni fa. Era il 1994 quando Ylenia scomparve misteriosamente e di lei da quel momento non si sono avute più tracce. Non si sa effettivamente che fine abbia fatto, il suo corpo non è stato mai ritrovato ma è stata decretata la sua morte presunta ormai diverso tempo fa. Romina Power così come altri membri della sua famiglia sperano ancora che Ylenia possa essere viva e che possa un giorno tornare ad abbracciarli. Albano, invece, sembra sia convinto del fatto che la figlia non tornerà più e che purtroppo sia morta, gettandosi nelle acque gelide del Mississippi come hanno riferito diversi testimoni. Ma cosa ha dichiarato il cantante?

Albano Carrisi sulla scomparsa della primogenita Ylenia

La famiglia Carrisi nel 1994 ha vissuto una vera e propria tragedia ormai tanti anni fa, quando la primogenita Ylenia è letteralmente scomparsa nel nulla. Albano e Romina non potranno di certo mai dimenticare la loro primogenita, scomparsa in quel maledetto gennaio del 1994. Da quel momento la loro vita è stata letteralmente stravolta e per sempre hanno dovuto convivere con questo dramma. Albano ne è convinto del fatto che purtroppo Ylenia sia morta gettandosi nelle acque gelide del fiume.

Il cantante di Cellino San Marco convinto della morte della figlia

“Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell’ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize”. Questo quanto dichiarato dal cantante di Cellino San Marco, il quale però ha voluto chiarire il fatto che Romina non è dello stesso avviso. “Romina, invece, pensa che l’hanno drogata ed è da qualche parte”. Questo quanto aggiunto dal cantante il quale ha anche parlato della fine della sua storia con Romina, dicendo come anche la scomparsa di Ylenia abbia contribuito alla separazione. I problemi di coppia sarebbero iniziati proprio agli inizi degli anni 90.

La fine della storia con Romina Power

“Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal ’90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità”. Fortunatamente nel corso del tempo i rapporti sono tornati ad essere sereni tra i due.