Amici 2021, LDA contro Anna Pettinelli e lei diventa una furia con Zerbi: “Sei …”

Luca D’Alessio, conosciuto da tutti semplicemente come LDA, è uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Proprio nel corso dell’ultima puntata del noto talent il ragazzo ha dimostrato a tutti quello che è il suo talento ma non sono mancate le polemiche da parte di una delle insegnanti ovvero Anna Pettinelli. Ma esattamente, cos’è successo?

LDA sorprende tutti durante l’ultima puntata di Amici

Nel corso dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi il giovane allievo LDA è stato protagonista di una sfida di canto. Il ragazzo aveva ricevuto un’assegnazione molto difficile da parte della Pettinelli ma nonostante ciò è riuscito a dare prova del suo grande talento. Il giovane doveva portare sul palco il brano di Björk ovvero ‘It’s Oh So Quiet” ma ha dato vita ad una bellissima e scenografica esibizione. Non solo, ha anche puntato sul dissing lasciando tutti senza parole. “Parli di me, ma tu lo fai perché non puoi più credere che sto qua per meriti miei. Che soddisfazione, mi hanno sparato ma non sono stato colpito da queste persone, scivolano addosso parole dette solo per far male, ma non lo fanno mai”, queste nello specifico le parole intonate dal giovane allievo e chiaramente riferite ad Anna Pettinelli.

La replica dell’insegnante

La scelta di Luca D’Alessio di portare sul palco un testo del genere ha lasciato davvero tutti senza fiato, tranne Anna Pettinelli che ha subito replicato accusando il collega Rudy Zerbi. Secondo la Pettinelli infatti sarebbe stato proprio lui a consigliare l’allievo ad usare il dissing contro di lei. “Nessuno di loro è stato aiutato, il signor Zerbi entra in sala e ti dice cosa fare. E tra l’altro usa te per il dissing con me, questa la trovo una cosa scorrettissima”, queste le parole dell’insegnante che rivolgendosi direttamente a Zerbi ha poi continuato “Sei scorretto. Sei un falso e un approfittatore. È allucinante”.

L’intervento di Maria De Filippi

La polemica non si è placata facilmente, anzi al contrario è continuata. LDA ha voluto precisare che nessuno gli ha detto cosa fare ma semplicemente il suo insegnante, Zerbi, gli è stato di grande aiuto nel sbloccargli un’idea. Il ragazzo ha poi proseguito precisando di aver trovato una cosa in comune con la Pettinelli ovvero il riuscire a dire le cose in faccia. La Pettinelli ha apprezzato le sue parole ma ha ribadito che secondo lei l’idea non è stata di LDA e quindi l’esibizione non può essere valutata. Anche Albe è intervenuto per difendere l’amico e addirittura ha proposto di andare lui in sfida al suo posto. Una richiesta non rifiutata dalla Pettinelli che ha detto di volerla prendere in considerazione ma che non è assolutamente piaciuta a Maria De Filippi che si è resa protagonista di un duro intervento. “Tu hai bisogno di Alberto che si metta in sfida al posto tuo? Te la fai fare da lui? Le palle nella vita dove le abbiamo, a casa? Sei in sfida e ci vai, scegli di fare il cantante e vai in sfida tutti i giorni. Non contestare di andare in sfida e non farti difendere dall’amico del cuore”, queste le parole della presentatrice.