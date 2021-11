Orietta Berti al veleno contro Ballando con le stelle: “Mai nella mia vita …”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti, dopo che per tutta l’estate è stata trasmessa da tutte le radio con la sua canzone tormentone “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro e dopo che si era fatta già conoscere molto bene dal grande pubblico perchè presenza fissa da Fabio Fazio la domenica sera al tavolo di Che tempo che fa, ora sta per approdare a “The voice senior”, il programma di Antonella Clerici che l’ha voluta tra i giudici accanto a Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè e al posto di Albano e della figlia Jasmine. La Berti, questa proposta l’ha accolta con grande entusiasmo anche se, sulle prime non aveva capito che avrebbe tolto il posto ad Albano, che è un suo grande amico ma pensava di aggiungersi al gruppo dei giudici dell’anno precedente.

Orietta Berti ha detto: “Mai più a Ballando con le stelle”

Qualche tempo fa si vociferava che a Ballando con le stelle sarebbe tornata Orietta Berti ma lei ha smentito categoricamente questa possibilità e ha detto: “ Ho già fatto Ballando e non lo farò mai più! Un mal di piedi simile nella mia vita non l’ho mai provato, perché ballavamo con questi sandali con i laccetti che mi segnavano il piede”.

Poi Orietta Berti ha parlato del bel sentimento di amicizia che la lega a Iva Zanicchi: “Siamo sempre state amiche, anche se eravamo distanti. Mi ha anche invitato al suo show, in onda nei giorni scorsi su Canale5, ed è stata lei a convincermi a scrivere il libro”.

Invece, del suo prossimo impegno a The Voice Senior ha detto Orietta Berti: “Ho già fatto il giudice a Ora o mai più. Stavolta, però, ci sarà l’effetto sorpresa: ascolti una bella voce, che però magari ha 80 anni”.

Teo Teocoli fa una sorprendete dichiarazione su Orietta Berti: “L’ho corteggiata ma lei mi ha rifiutato”

Teo Teocoli è andato ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin a cui ha fatto molti complimenti per la delicatezza delle sue interviste. Teocoli ha rivelato che: “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori…”. E poi ha proseguito: “Era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e…non so se si può dire: due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla”.

E, ancora: “Lei mi diceva che alle 18:00 andava a dormire in convento ed ho scoperto che era vero. Lei dormiva e mangiava lì poi la mattina andava negli studi di registrazione a lavorare. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio … nemmeno un bacio“.

E poi ha concluso così: “Ha una grandissima voce, indipendentemente dalle canzoni, è una bravissima professionista“.