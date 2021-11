Maurizio Costanzo senza mezzi termini sui programmi condotti dalla De Filippi: “Non mi piacciono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi oltre ad essere considerati due volti noti ed importanti della televisione italiana sono anche considerati una delle coppie più belle del mondo della TV. Una coppia unita da molti anni e che per diversi motivi è riuscita ad entrare nel cuore di milioni di telespettatori. Proprio di recente Costanzo ha rivelato, nel corso di un’intervista, cosa ne pensa di alcuni dei programmi condotti dalla moglie. E come al solito si è espresso con molta sincerità. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Maurizio Costanzo commenta i programmi condotti dalla moglie

Maurizio Costanzo è uno dei volti più amati della televisione italiana. Un uomo di grande cultura apprezzato oltre che per la sua bravura anche per la schiettezza con cui è solito esprimere i suoi pensieri. L’uomo ha dato ulteriore prova della sua sincerità quando nel corso di una recente intervista concessa al settimanale DiPiù ha rivelato cosa pensa esattamente dei programmi condotti dalla moglie ovvero l’amatissima Maria De Filippi. “Uomini e Donne mi diverte perché è teatro improvvisato, ma non mi piacciono certi eccessi di alcune delle dame del parterre”, queste nello specifico le sue parole espresse per commentare uno dei più amati e seguiti programmi condotti dalla De Filippi. Un programma che ormai da moltissimi anni, esattamente dal 1996, tiene ogni giorno incollati alla televisione milioni di telespettatori.

La rivelazione di Costanzo sulla moglie

Nel corso dell’intervista Maurizio Costanzo ha poi proseguito facendo una rivelazione molto importante sulla moglie. Il giornalista ha infatti svelato “Le ho solo insegnato a non aver paura della telecamera perché il resto lo ha imparato da sola con la sua intelligenza”. E si può dire che ha imparato davvero molto bene dato che tutti i suoi programmi, trasmessi in diverse fasce orarie, si rivelano essere sempre un grande successo. Oltre a Uomini e Donne infatti la De Filippi conduce anche Amici, C’è Posta Per Te, Tu si que vales .

La riflessione del giornalista sul matrimonio con la De Filippi

Nel corso dell’intervista concessa a DiPiù Maurizio Costanzo ha espresso solo belle parole per la donna che è al suo fianco da 26 lunghi anni. E a proposito del matrimonio, avvenuto esattamente il 28 agosto del 1995, Costanzo ha dichiarato “Sposarla è stata la decisione più felice della mia vita”. Tali parole lasciano ben trasparire quanto, nonostante il trascorrere degli anni, la loro vita insieme sia felice.