Antonella Clerici battuta al veleno contri i colleghi: “guardateci perché qui da noi non si litiga …”

Antonella Clerici, ormai da alcuni anni al timone della trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 “E’ sempre mezzogiorno”, piace tanto per la sua sincerità e schiettezza. La Clerici non ha bisogno di sovrastrutture perchè il pubblico la ama così come è nella sua semplicità e le riconosce la qualità di essere una persona vera che dice sempre quello che pensa ma non offende mai nessuno.

Qualche giorno fa, durante una puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, ha detto alcune farsi che, se da una parte erano una vera e propria pubblicità al suo programma, dall’altra erano anche delle frecciatine ad alcuni colleghi e colleghe che fanno una televisione diversa dalla sua, una televisione con la quale lei non si è mai misurata. Infatti, la Clerici non ha mai fatto nella sua carriera televisiva, che è anche decisamente lunga, una televisione urlata e mai la farebbe. La sua è una televisione gentile, garbata e sorridente.

Vediamo cosa ha detto.

Antonella Clerici: “State con noi che qui non si litiga, non succede niente”

Antonella Clerici, che non ha mai avuto peli sulla lingua, ha detto alcune frasi che in tanti hanno interpretato come una frecciatina ad alcuni colleghi che fanno un certo tipo di televisione.

La Clerici ha detto: “Con noi un’ora e mezza di svago, voi mettete su Rai 1 a quest’ora e non pensate a niente…”.

E poi ha anche aggiunto: “Io avendo un animo da giornalista mi viene da dire tante cose ma ogni tanto invece non dico niente e vi lascio così perché anche io ogni tanto ho bisogno di leggerezza; che non vuole dire stupidità ma vuol dire che ogni tanto il cervello ha bisogno di distrarsi. Quindi State con noi che almeno qui non si litiga non succede niente stiamo bene, ci divertiamo, si mangia di ride, si ascolta un po’ di musica e così sia… e venerdì c’è The Voice Senior”.

Antonella Clerici si espone su Eleonora Daniele

Invece, su Eleonora Daniele la Clerici ha detto esattamente cosa ne pensa: “Lei è bravissima e parla di argomenti di cui io non riuscirei a parlare, di cronaca, altri argomenti, poi dopo c’è anche il telegiornale. Almeno noi cerchiamo… ognuno fa un po’ quello che sa fare”.

Antonella Clerici ha provato per qualche anno a restare lontana dalla tv ma il suo amore per il pubblico è stato più grande ed è tornata felice di esserci.