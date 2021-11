Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa delle domande personali a Federico Fashion Style che sbotta “Io non ho …”, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone e, ospite è andato Federico Fashion Style che si è molto raccontato sia da un punto di vista personale che in questa sua esperienza a Ballando con le stelle.

Ieri Serena Bortone ha intervistatonel suo salotto a Oggi è un altro giorno, Federico Fashion Style che si è molto raccontato.

In studio con lui in studio c’era anche la sua insegnante di ballo, Anastasia Kuzmina mentre in collegamento c’erano i genitori di Federico.

Federico ha raccontato: “Mio papà pensava che fosse un lavoro più legato al mondo femminile e sognava che facessi il camionista come lui” e il papà Roberto si è intromesso e ha spiegato: “Gli dicevo sempre di prendere un titolo di studio”.

Poi Federico ha continuato: “I miei genitori mi hanno insegnato a essere una persona con i valori importanti della famiglia. A me e a mio fratello hanno insegnato il rispetto per il nucleo familiare”.

La mamma di Federico ha poi detto: “Federico già da piccolo amava essere abbastanza eccentrico nei modi, ha una dote artistica nell’esprimersi” mentre il papà ha aggiunto: “All’asilo amava abbellire le altre bambine. Purtroppo, a Ballando è stato abbastanza attaccato dalla giuria e ha creato una barriera che sta pian pianino disciogliendo”.

Poi Federico ha parlato di questa sua esperienza a Ballando con le stelle e della padrona di casa Milly Carlucci e ha detto che lei riesce sempre a mettere “tutti a proprio agio“. Invece, della giuria ha detto: “Siamo giudicati spesso non solo per quello che facciamo. La tensione, lo stress non vengono vissuti sempre benissimo”.

Federico Fashion style alla domanda di Serena Bortone risponde: “Sono etero”

Poi l’hair stylist ha spiegato che per lui: “Quando passi ti devono guardare’, invece degli attacchi della giuria di Ballando per il suo modo di vestire ha detto: “Però non mi è mai fregato nulla. Per me è normalità vestirmi così. Quando vengo giudicato dai giudici di Ballando con le Stelle per il mio essere, non lo accetto”.

Di Selvaggia Lucarelli ha detto che “ … continua sempre a dire che non va bene la coppia con Anastasia Kuzmina”.

A quel punto la Bortone gli ha chiesto del suo orientamento sessuale e lui ha risposto così: “Ma io sono etero, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita, ma solo perché ho avuto dei problemi miei”.