Romina Carrisi una furia contro Barbara D’Urso: “Io mai andrei dalla D’Urso perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

La famiglia Power Carrisi è sempre sui giornali di gossip, spesso loro malgrado, visto che sono parecchi e ognuno di loro, come è giusto che sia, ha la propria personalità e la propria vita diversa l’una dalle altre.

Romina Carrisi, la più piccola dei figli di Romina e Albano ha rilasciato un’intervista a Tvblog nella quale si è molto raccontata. Vediamo cosa ha detto.

Romina Carrisi ha dichiarato: “I reality non li faccio perché non mi va di mettere in mezzo la mia famiglia”

Romina Carrisi ha 34 anni e ha raccontato: “Nei giorni scorsi mi è capitato di vedere una clip in cui stavo seduta sulle gambe di Pippo Baudo e un’altra in cui ero con Loretta Goggi, penso a sei mesi. Diciamo che oggi però faccio tv consapevolmente”.

Poi ha risposto alla domanda: “Oggi accetteresti un reality? Ti sentiresti pronta per affrontarlo?

E lei ha detto: “Me li hanno proposti, ma io credo che non possa dare il mio meglio in un reality, innanzitutto perché non contano le dinamiche interne quanto invece quelle esterne che vogliono intrecciare: non mi va di andare a mettere in mezzo la mia famiglia o terzi”.

Poi ha parlato del suo attuale lavoro in Tv a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e ha detto: “

La proposta per Oggi è un altro giorno è arrivata mentre scrivevo la sceneggiatura per un film. Il programma di Serena mi piaceva ed era compatibile con il mio altro impegno. Ho accettato, ma inizialmente dovevano essere solo cinque puntate. Poi sono piaciuta, a me sono piaciuti loro, e così mi sono fermata”.

E poi del programma ha detto: “ … si è creato un bellissimo clima con Massimo, Jessica, Emanuel e ovviamente con Serena, che mi ha dato una grande opportunità. Oggi è un altro giorno ha sempre con sé un aspetto culturale e il modo con cui Serena intervista persone che hanno anche una storia personale importante alle loro spalle permette di far aprire agli ospiti porte del loro passato interiore che avevano dimenticato o tenevano nascoste, senza mai sensazionalismi e con estrema naturalezza”.

Romina Carrisi: “Io da Barbara D’Urso non andrei mai”

Poi Romina Carrisi ha parlato del suo futuro ha detto: “A me piacerebbe continuare a fare sia cinema sia televisione, purtroppo però non dipende solo da me, ma anche da chi deve prendere le decisioni dall’alto. Ovviamente valuto tutte quelle offerte che reputo consone alla mia persona. Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma, dalla d’Urso non ci andrei mai!”.

Pare che tempo fa la D’Urso abbia detto di sapere di stare antipatica a Romina Carrisi.