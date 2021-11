Giulia Salemi, lo scherzo dell’influencer alla mamma di Pierpaolo Pretelli “Sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi la conosciamo tutti per essere una nota influencer ed ex gieffina ma è anche la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia lo scorso anno ed il loro amore è nato proprio all’interno del reality. In realtà sembra che in tanti non credessero affatto a questo amore, ma i due hanno dimostrato fuori dalla casa di essere davvero una coppia molto affiatata e soprattutto innamorata. In questi giorni la nota influencer ha fatto uno scherzo alla mamma di Pierpaolo e dunque alla suocera e pare che questo sia diventato piuttosto virale sui social network e abbia fatto davvero tanto divertire. Ma cosa è accaduto?

Giulia Salemi fa uno scherzo alla suocera

Giulia Salemi in questi mesi sta conducendo insieme a Gaia Zorzi, ovvero la sorella di Tommaso, il GF vip party su Mediaset Infinity. Proprio nel corso dell’ultima puntata sembra che Giulia abbia fatto uno scherzo alla suocera, ovvero la mamma di Pierpaolo Pretelli. In realtà l’influencer è stata costretta in qualche modo a fare questo scherzo alla suocera per penitenza. Inizialmente pare che non fosse molto d’accordo ma poi alla fine ha accettato questa sfida ed ha fatto la telefonata alla suocera, dandole una notizia che ovviamente era del tutto falsa. “Ciao Margerita…Devo parlarti…Non so se Pierpaolo ti ha avvisato, ma io sono incinta…”. Le parole di Giulia hanno lasciato la donna piuttosto perplessa, tanto che ad un certo punto ha detto “Ma davvero? Sei incinta? E com’è successo?”.

L’ex gieffina confessa “Sono incinta” e lascia la suocera senza parole

Ovviamente Giulia ha fatto fatica a trattenere le risate ma ha cercato in tutti i modi di rimanere seria e rispondere alle domande di Pierpaolo. “Eh Margherita…Che le devo dire…E’ successo…Sono un po’ in difficoltà…”. Questo quanto aggiunto da Giulia che ha cercato di essere più convincente possibile con la mamma di Pierpaolo. Ad un certo punto, poi, per non tirarla alla lunga, Giulia ha confessato alla mamma di Pierpaolo che non era incinta e che era tutto uno scherzo. La donna è apparsa immediatamente sollevata.

La giustificazione di Giulia e il sollievo della mamma di Pierpaolo

“Non è stata un’idea mia…E’ stata colpa degli autori…Ho perso una scommessa e hanno deciso di farmi fare questa penitenza…”, ha aggiunto Giulia spiegando alla donna che si è trattato di una penitenza e che era tutta un’idea degli autori. La telefonata si è conclusa bene e la donna ha confessato di essere stata felice di averla sentita.