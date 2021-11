Ballando con le stelle, Arisa frecciata al veleno contro il maestro Vito Coppola “Mi bacia solo…”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa è sicuramente una delle protagoniste assolute di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. La nota cantante dopo essere andata via da Amici di Maria De Filippi è approdata nel programma del sabato sera di Milly Carlucci e sembra che abbia fatto tanto parlare di se in queste settimane. Ad ogni modo, sembra che nel corso di una intervista che ha rilasciato in questi giorni al Corriere della Sera la nota cantante abbia risposto ad alcune domande riguardanti il suo maestro di ballo, ovvero Vito Coppola. Quest’ultimo pare che abbia regalato tanti baci alla cantante e durante la loro esibizione e anche a termine della stessa, nel corso della puntata di Ballando dello scorso sabato. Ebbene, sembra che riguardo proprio il bacio Arisa abbia fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole.

Arisa, un’immagine di se diversa a Ballando con le stelle

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Arisa sembra essere ormai una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. In puntata fa coppia fissa con il maestro di ballo Vito Coppola con il quale sembra sia nata una bella amicizia. In realtà in queste settimane qualcuno ha ipotizzato che Arisa potesse avere un interesse particolare nei confronti di Vito, che però non è stato mai confermato dalla stessa in modo palese.

La cantante in versione più sensuale, la confessione dell’artista

A colpire maggiormente il pubblico di Rai1 è stata anche la nuova versione di Arisa sicuramente più femminile e anche più sensuale. Arisa proprio nel corso di questa ultima intervista ha proprio voluto parlare di questo e dire di aver voluto dare una svolta differente alla sua vita e mostrare le varie sfumature della sua femminilità. Riguardo il rapporto con Vito Coppola nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere sembra che l’artista abbia detto “Se sbocceranno le rose, ma non credo“, ha confessato l’artista la quale pare abbia anche aggiunto che in questo periodo non ha un pensiero molto positivo nei confronti dell’amore in generale. “Sono sempre stata troppo tettona, anche perché sono cresciuta a 9 anni. Ero alta, avevo un sacco di tette, nella foto di classe mi mettevano accanto alle maestre, perché accanto agli altri ragazzini assomigliavo a mia zia… A volte mi stringevano la mano dappertutto. Quindi mi sono sempre sentito come se dovessi essere coperto”.

Il bacio di Vito Coppola? “Mi bacia solo davanti alle telecamere”

Poi riguardo invece il bacio dato da Vito Coppola durante l’esibizione, Arisa pare che abbia voluto fare una confessione che qualche modo ha lasciato un po’ tutti perplessi. “Mi bacia solo davanti alle telecamere. Inoltre è giovane, 29 anni, e al momento non riesco a pensare all’amore. Mi arrendo molto, sono incline alla depressione, quindi se non faccio nulla, mi rado i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di nuove esperienze, anche il brivido di un bacio dal vivo, per sentirmi vivo “. Queste le parole di Arisa che ha fatto intendere che oltre a questo aspetto televisivo, tra i due non c’è proprio nulla.