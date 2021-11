Ballando con le stelle, Francesca Tocca è incinta? La ballerina decide di dire tutta la verità

0 SHARES Condividi Tweet

È tornato il sereno tra Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca. Come ben sappiamo, i due sono stati sposati in passato ed hanno anche avuto una figlia, Jasmine. Ad un certo punto, i due hanno vissuto una crisi che li ha portati a vivere lontano l’uno dall’altro. Tutto è nato un po’ di tempo fa quando Francesca ha avuto un flirt con un allievo ballerino della scuola di amici, ovvero Valentin Dumitru. Venuta alla luce questa storia inevitabilmente questo ha avuto delle ripercussioni sulla sua vita privata e sul suo matrimonio.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme

Francesca e Raimondo si sono così lasciati ma adesso sembrerebbe che i due siano riusciti a ritrovare un equilibrio. Da quando Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le stelle ed è approdato ad Amici come professore di ballo le cose tra i due sono letteralmente cambiate. Raimondo e Francesca sono tornati quindi ad essere una coppia ed il loro nucleo familiare si è ricongiunto e sono pronti a vivere nuovi momenti insieme alla loro bambina Jasmine, che pare desideri un fratellino o una sorellina. Di questo ne hanno parlato Raimondo e Francesca nel corso di un’intervista rilasciata proprio recentemente parlando anche dei progetti futuri.

Pronti ad allargare la famiglia?

Nei giorni scorsi si era detto che i due fossero pronti ad avere un altro bambino. In realtà era stato proprio lui, Raimondo a far intendere di essere pronto ad allargare la famiglia ma a frenare l’entusiasmo di Todaro è stata proprio lei Francesca in queste ultime ore. Qualcuno ha ipotizzato che Francesca potesse addirittura essere già incinta, ma a smentire questa notizia è stata proprio la stessa ballerina attraverso il suo profilo Instagram.

La precisazione di Francesca sul suo profilo Instagram

“Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando. Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in un futuro sarò io la prima ad essere felice di condividere con tutti voi”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Francesca che dunque ha fatto ben chiarezza sulla questione ed ha fatto capire di non avere al momento alcuna intenzione di allargare la sua famiglia.