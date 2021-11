Alessia Marcuzzi, colpo basso a Mediaset, ecco con chi sta per firmare

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di Alessia Marcuzzi, ovvero la nota conduttrice televisiva che la scorsa estate ha dato l’addio a Mediaset dopo oltre vent’anni di lavoro in azienda. La notizia ha destato parecchio stupore e sono stati in tanti a cercare di capire per quale motivo effettivamente Alessia avesse deciso di lasciare Mediaset. La conduttrice ha sottolineato di non aver avuto alcun tipo di problema con l’azienda e lo stesso ha riferito Piersilvio Berlusconi. La conduttrice ha semplicemente sostenuto di aver preso questa decisione sofferta per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia oltre che fare possibilmente nuove esperienze. Ad ogni modo, su di lei se ne sono dette di tutti i colori, ma ad oggi non è passata a nessuna emittente concorrente. Qualche novità però sembra stia bollendo in pentola.

Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus?

Di lei però si sta parlando in questi giorni come di una possibile candidata per la conduzione al femminile del prossimo festival di Sanremo 2022. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini secondo cui effettivamente mancherebbero soltanto i dettagli. Stando a questa indiscrezione, sarebbe stato Amadeus a chiamare Alessia Marcuzzi e chiedere di affiancarlo sul prestigioso palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.

Indiscrezione shock sulla Marcuzzi e il Festival

I due tra l’altro si conoscono abbastanza bene perché hanno lavorato per qualche edizione al Festivalbar. Nel caso in cui dovesse essere confermata questa notizia, si tratterà sicuramente di un Festival di Sanremo inedito ed anche molto divertente. La Marcuzzi sappiamo bene che è una delle conduttrici più amate della televisione italiana e ogni suo programma è stato un grande successo. Sarebbe però per lei un ritorno a casa visto che per oltre 25 anni ha lavorato in Mediaset ma il suo esordio nel 1994 lo ha fatto proprio in RAI.

Mancano solo i dettagli, Alessia pronta a tornare in Rai?

Il ritorno in RAI sarebbe per Alessia Marcuzzi sicuramente una grande opportunità oltre che una grande emozione che sicuramente la conduttrice non potrà rifiutare. Questo quanto riferito dal settimanale Chi, secondo cui Alessia Marcuzzi quindi sarebbe stata già contattata da Amadeus e starebbe definendo soltanto i dettagli visto che comunque mancano soltanto un paio di mesi alla messa in onda della manifestazione canora più importante del nostro paese.