Amici 21, Anna Pettinelli a muso duro contro Ruby Zerbi, “Sei scorretto e falso…”

Amici 21, il programma di Maria De Filippi continua ad avere un successo strepitoso. Sono tante le dinamiche che stanno appassionando i telespettatori a casa, in primis il fatto che i talenti quest’anno sembrano essere davvero tanti. Ad appassionare anche i telespettatori sembra siano le continue discussioni sorte all’interno della scuola, soprattutto quelle tra professori. Di certo non sono mancate le polemiche e gli scontri tra insegnanti e allievi. Proprio in questi giorni, Anna Pettinelli ovvero l’insegnante di canto sembra se la sia presa con il figlio di Gigi D’Alessio, che come tutti sappiamo è un allievo della scuola. Stiamo parlando di LDA, così il giovane ha deciso di farsi chiamare, per evitare che il cognome potesse essere “ingombrante” in questo contesto. Ma cosa è accaduto nello specifico tra insegnate e allievo?

Amici 21, Anna Pettinelli critica LDA

Ebbene, sembra che nel corso dell’ultima puntata andata in onda domenica, Anna Pettinelli abbia dato un voto davvero negativo alla performance di LDA. La professoressa avrebbe anche motivato questo voto così basso, dicendo che a suo dire il giovane è troppo “influenzato” dal maestro Rudy Zerbi. Di conseguenza, questo giudizio negativo nei confronti del giovane allievo è diventato un pretesto per accattare lo stesso Rudy.

Il voto negativo per l’allievo e le critiche a Rudy Zerbi

“Il signor Zerbi entra in sala e ti dice cosa fare, e tra l’altro usa te per dissing (insultare) contro di me e questa la trovo una cosa scorrettissima. Sei scorretto, sei un falso e un approfittatore. E’ allucinante.” Queste le parole di Anna Pettinelli che ovviamente non sono passate inosservate. In primis Rudy ma anche gli altri insegnanti e gli stessi allievi non hanno accettato le parole della Pettinelli.

Tutti contro Anna Pettinelli, è polemica anche sui social

Non è di certo un mistero il fatto che Anna non abbia mai visto di buon occhio il figlio di Gigi D’Alessio e non abbia mai espresso per lui delle belle parole e giudizi positivi. Anche sui social in molti si sono schierati dalla parte del giovane cantante e hanno criticato la Pettinelli. “Comunque non capisco se la Pettinelli pensa che siamo stupidi”; “Possiamo mandare in sfida la Pettinelli?”; “La redazione non può mandarla a casa visto che non sa nemmeno cosa vuol dire insegnare?”, “La Pettinelli veramente incommentabile”. Questi alcuni dei messaggi.