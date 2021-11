Amici 21, Alessandra Celentano nella bufera, il web la travolge di critiche

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, continua il grande successo per il programma di Maria De Filippi che ormai si avvicina verso la fase più amata dai telespettatori italiani, ovvero il Serale. Quest’anno Amici ha conquistato diversi record, soprattutto quelli in termini di ascolti. I giovani talenti sembra che abbiano già conquistato gran parte dei telespettatori italiani con i loro talenti e con i loro brani inediti. Anche i ballerini però hanno già messo in mostra il loro grande talento, settimana dopo settimana.

Amici 21, grande successo per questa edizione del programma di Maria De Filippi

In questi giorni sembra che sui social network siano stati lanciati una serie di sondaggi per cercare di capire tra gli aspiranti ballerini, chi fosse il preferito. Insomma, i telespettatori e utenti del web sono stati chiamati a votare il loro ballerino preferito. I follower hanno subito risposto al sondaggio votando il loro migliore ballerino di questa edizione di Amici. Il risultato?

Sondaggio sui social, chi è il ballerino preferito di questa edizione

E’ emerso che il pubblico non la pensa come Alessandra Celentano, ma questa non è di certo una novità. In base a questa classifica è emerso che il ballerino migliore di questa edizione di Amici sia Mattia, un ballerino di Raimondo Todaro. La prima Alessandra Celentano in diverse occasioni si è scagliata contro il giovane, considerandolo inespressivo, ma il pubblico di certo non la pensa come lei a testimonianza del fatto che le emozioni le ha trasmesse e sono anche arrivate tutte.

Il pubblico va contro Alessandra Celentano, il migliore ballerino è Guido

Al secondo posto c’è la ballerina Serena, che anche lei non sembra essere tra le grazie della maestra Celentano. La giovane però ha conquistato il pubblico e sicuramente di questo non può che esserne felice e orgogliosa. All’ultimo posto della classifica, invece sembra esserci Guido, il ballerino di danza classica che proprio in questi giorni sembra abbia avuto dei dubbi sul rimanere o meno all’interno della scuola. Alla fine sembra che il giovane abbia riflettuto e capito che effettivamente questa per lui è una grande esperienza, forse quella più importante che gli darà modo di formarsi e soprattutto di farsi conoscere. Ad ogni modo, il sondaggio è servito per capire l’indirizzo del pubblico che come in tante occasioni, va contro proprio il giudizio della maestra Celentano.