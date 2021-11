Ballando con le stelle, l’ex fidanzata di Vito Coppola asfalta Arisa

0 SHARES Condividi Tweet

Sta facendo parecchio parlare di se Vito Coppola, il maestro di ballo di Ballando con le stelle che quest’anno è in coppia con la cantante Arisa. Ebbene, in queste settimane si è tanto parlato di lui per il fatto che molti hanno notato un certo feeling con la cantante, o meglio un interesse particolare da parte di Arisa nei suoi confronti. La nota cantante proprio nei giorni scorsi sembra aver rilasciato un’intervista parlando proprio del rapporto con Vito ed ha sottolineato il fatto che Vito sia solito darle dei baci ma solo in puntata, davanti alle telecamere.

Vito Coppola, la sua ex fidanzata interviene dopo le parole di Arisa

Insomma, una vera e propria frecciatina quella della cantante, alla quale però il maestro di ballo non ha ancora risposto. A parlare in questi giorni è stata Valentina Sica, ovvero l’ex fidanzata di Vito, la quale ci ha tenuto a precisare che Vito non è affatto uno stratega e che lei può affermarlo visto che lo conosce abbastanza bene. I due sono stati insieme per ben sei anni e tre anni hanno convissuto sotto lo stesso tetto. Ad ogni modo, la giovane donna sembra sia voluta intervenire per difendere il suo ex, stanca del gossip che continua a girare intorno alla sua persona. Valentina, ha così condiviso suk suo profilo Instagram un post molto lungo.

Valentina Sica interviene e difende il suo ex fidanzato “Non è uno stratega”

“A questo punto mi sembra doveroso far chiarezza su una vicenda che ha inaspettatamente suscitato tanto interesse: la storia tra me e Vito Coppola. Non avrei voluto farlo in quanto sono completamente estranea a tutto ciò che concerne il mondo dello spettacolo, ma nell’ultimo periodo sono state numerose le vessazioni ed insistenze da parte di testate giornalistiche e/o presunte tali. Io e Vito siamo stati insieme 6 anni, di cui 3 di convivenza, ma la nostra storia è terminata un anno fa, con esattezza nel dicembre 2020. Perciò non vi è stato alcun tipo di tradimento, Vito non è un traditore e io non sono una vittima. So che sarebbe stata più intrigante come trama e avrebbe fatto più GOSSIP. Mi spiace deludervi ma non sono la cornuta del momento!”. Questo quanto scritto da Valentina, la quale ha poi continuato.

“Ciò detto, non sto qui a raccontarvi la nostra storia né tantomeno i motivi della rottura, ma ci tengo a sottolineare che il nostro è SEMPRE stato uno di quei legami rari, indissolubili, tanto intensi da andare al di là dell’umano sentire. Io e lui ci saremo sempre l’uno per l’altra. A dispetto di quanto detto, è opportuno precisare che siamo due persone sentimentalmente libere, pertanto entrambi della nostra vita possiamo fare ciò che vogliamo ed intrattenere rapporti con chi vogliamo. Tanto “se son rose fioriranno”, no?”. Queste parole sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti di Arisa, visto che Valentina avrebbe riproposto una frase da lei utilizzata nel corso dell’intervista rilasciata proprio in questi giorni.

Le frecciatine nei confronti di Arisa, come avrà reagito la cantante?

“In molti mi hanno chiesto di rilasciare un commento in merito al “bacio”, beh, conosco Vito meglio di chiunque altro ma scelgo di non esprimere alcun parere a riguardo al fine di non influenzare, in un modo o nell’altro, il pensiero delle masse. Mi è dispiaciuto però apprendere alcune delle affermazioni insinuanti e diffamanti rivolte alla sua persona, in quanto lui non ha bisogno di NESSUNO per spiccare, lo avrebbe fatto in qualsiasi caso. Quindi RIDIMENSIONIAMOCI un attimo!”. Le parole di Valentina sono apparse piuttosto dure e critiche, alcuni l’hanno anche definita piuttosto acida. “Non mi aspettavo che ad un programma come Ballando vi si partecipasse per trovare l’anima gemella”, avrebbe concluso poi Valentina lanciando l’ennesima stoccata nei confronti di Arisa.