Selvaggia Lucarelli, gli auguri pungenti al fidanzato Lorenzo Biagiarelli “Sei come Salvini”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli ieri, mercoledì 24 novembre 2021 ha compiuto gli anni ed esattamente 31 anni. E’ conosciuto per essere un cuoco il quale fa coppia fissa insieme ad Antonella Clerici su Rai 1 nel programma E’ sempre mezzogiorno. Ad ogni modo, è conosciuto anche per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli. I due stanno insieme ormai da circa sei anni e sembra che siano molto innamorati l’uno dell’altro. Ebbene, Selvaggia proprio oggi in occasione del compleanno del suo compagno ha voluto fargli degli auguri speciali sui social.

Lorenzo Biagiarelli, buon compleanno al compagno di Selvaggia Lucarelli

Lei è una nota opinionista, giornalista e giudice di Ballando con le stelle. Sappiamo bene che la Lucarelli ha un bel caratterino e che non risparmia mai nessuno. Ebbene, sembra che non abbia nemmeno risparmiato il suo compagno nel giorno del suo compleanno. I due stanno insieme ormai da diversi anni e sembra che il loro sia un grande amore, nonostante comunque ci siano ben 16 anni di differenza. Lei ha 47 anni, mentre lui ieri ne ha compiuto proprio 31.

Gli auguri di Selvaggia Lucarelli strani e pungenti per il suo compagno

Sui social network la temuta opinionista ha deciso di fare gli auguri al suo compagno in modo piuttosto particolare ed anche in questo caso non si è smentita. Dapprima ha condiviso una foto di Lorenzo intento a mangiare qualcosa da una confezione da asporto. Nella foto si vede anche il loro gatto che guarda dentro questa scatola. Nella dedica ecco il messaggio di auguri da parte di Selvaggia per il suo compagno.

La foto ed il messaggio di auguri, poi cita anche Salvini

“Ho detto che sono allergico ai gatti, non è che non ne voglio, non posso prenderne. Buon compleanno amore mio, il mio augurio è che tu possa conservare questa capacità rara e preziosa di rimanere fermo sulle tue posizioni. Come Salvini”. Questi gli auguri particolari e pungenti che Selvaggia ha dedicato al suo fidanzato che ha hanno fatto sorridere gran parte del suoi follower e molto probabilmente anche lo stesso Lorenzo. Tante, tantissime le interazioni sotto al post molto particolare condiviso dalla stessa Selvaggia che proprio in queste ultime settimane è stata parecchio al centro del gossip per via della lite avvenuta con Morgan a Ballando con le stelle.