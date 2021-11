Sanremo 2022, Amadeus sulla presenza di Alessia Marcuzzi: “Non smentisco ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai manca poco all’inizio della prossima edizione di Sanremo 2022 che quest’anno dovrebbe riuscire ad avere il pubblico in sala dopo che l’anno scorso i due conduttori, Fiorello ed Amadeus hanno sofferto tantissimo per la sua mancanza provando anche a riempire le poltrone vuote dell’Ariston con degli allegri palloncini. Quest’anno se pur in un clima non proprio totalmente sereno, un ritorno alla normalità inizia ad esserci grazie all’enorme campagna vaccinale e, dunque si spera in un Sanremo come quello che abbiamo avuto fino a prima della pandemia.

Non si sa ancora se ad affiancare Amadeus sul palco ci sarà Fiorello che, pare, andrà, piuttosto, solo per una serata, ma da qualche giorno si vocifera la presenza di una conduttrice amatissima ex volto Mediaset, Alessia Marcuzzi.

Amadeus rifiuta le quote rosa “Sono offensive per le donne”

Amadeus, conduttore per tre edizioni consecutive del Festival di Sanremo, sta iniziando a rispondere, se pur mantenendosi ancora molto vago, ad alcune domande che riguardano la kermesse musicale più importante d’Italia e, a proposito delle quote rosa, ha risposto così durante la manifestazione Milano Music Week: “Con grande rispetto non sono d’accordo: non ho mai scelto una canzone in base al sesso dell’artista, sarebbe un grave errore, scelgo la canzone in base alla bellezza”.

E poi ha anche aggiunto: “Ci sono sempre presenze femminili importanti perché hanno brani forti. Ma non vedo perché devo dare una quota alle donne, sarebbe quasi offensivo nei loro confronti. La musica è arte, e nell’arte non puoi creare zone prestabilite”.

Alessia Marcuzzi sul palco insieme ad Amadeus

Durante l’estate scorsa, Alessia Marcuzzi con un post sui social ha fatto sapere che ha lasciato, dopo tantissimi anni la azienda Mediaset e da allora si sono susseguite tante voci su quale sarebbe stata la sua futura occupazione. Fino ad oggi la Marcuzzi non la si è più vista in tv ma ora voci insistenti ritengono che affiancherà Amadeus sul palco di Sanremo. Vediamo cosa ha detto il conduttore a tale proposito: “Non posso né confermare né smentire, ma ben vengano i rumors. Ci sono rumors che sorprendono persino me, ci sono notizie incredibili, liste in cui tre o quattro nomi sono giusti, gli altri sbagliati, ma giusto che sia così. Sanremo è questo, bisogna accettarlo. Magari tra i tanti rumors ti vengono in mente nomi che non avevi ipotizzato”.