Dagospia lancia una bomba, Pier Silvio Berlusconi ha deciso che …

Spesso voci insistenti sempre sullo stesso argomento, dopo un po’ di tempo, vengono confermate dai fatti. In queste ore, ciò che si sta sentendo dire, con tanta insistenza è che a breve, e precisamente dall’anno prossimo, dal mese di gennaio, Barbara D’Urso e Federica Panicucci non avranno più le loro trasmissioni da condurre, e cioè rispettivamente Pomeriggio 5 e Mattino 5.

Al momento non è stata rilasciata alcuna conferma ufficiale nè alcuna dichiarazione da parte delle dirette interessate che continuano ad essere al timone delle rispettive trasmissioni come se tutto procedesse bene: non c’è alcuna tensione né alcun malumore né tantomeno alcuna allusione.

Dagospia lancia una bomba: “Barbara D’Urso e Federica Panicucci fuori a gennaio da Pomeriggio 5 e Mattino 5”

Il primo ad esporsi e a far sapere le decisioni dell’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi è stato Giuseppe Candela, per Dagospia che ha detto: “Tutto tace a Mediaset, e Pier Silvio Berlusconi tira dritto. La strada è segnata: il piano è sul tavolo. La decisione è presa, i tempi da ufficializzare”.

In occasione della presentazione dei palinsesti, Piersilvio Berlusconi aveva già anticipato, parlando dei programmi di Barbara D’Urso e del perché aveva deciso di eliminare Live non è la d’Urso e Domenica Live che: “Quel tipo di infotainment a 360 gradi non credo abbia più grande senso”.

Per ora ciò che è certo è che tra qualche settimana Francesco Vecchi condurrà da solo il programma che fino ad ora conduce in coppia con Federica Paniccucci “Mattino 5”.

Dagospia, a questo proposito, ha detto: “Un passaggio ripetiamo clamoroso. Una ‘cacciata’ dal mattino ma non dell’uscita dall’azienda dei Berlusconi. In sette giorni Mediaset non ha fornito smentite o commenti, lo stesso ha fatto la conduttrice. Argomento addirittura ignorato nell’intervista di copertina di Chi. Nessuna domanda su Mattino 5. Spazio agli impegni, già previsti negli anni precedenti, di Natale e Capodanno e la conferma dell’ipotesi, accennata da Tvblog, La Pupa e il Secchione”.

Simona Branchetti sostituisce Barbara D’Urso?

E poi Dagospia ha lanciato un’altra bomba scrivendo così e parlando di un’altra voce insistente “che circola con forza dalle parti di Cologno Monzese, noi la riportiamo”.

La notizia riguarderebbe, il condizionale è d’obbligo, la sostituzione di Barbara D’Urso con Simona Branchetti che, dalla conduzione del Tg5 ha condotto Morning News durante l’estate al posto di Mattino 5 riscuotendo un grandissimo successo.