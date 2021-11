Amici 21, Marcello Sacchetto nella bufera e lui risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Torniamo a parlare di Amici 21 e nello specifico di un ex ballerino professionista della scuola più ambita d’Italia. Stiamo parlando di Marcello Sacchetta, il quale nel corso dell’ultima puntata di Amici, è stato ospite in qualità di giudice. Pare che il ballerino e coreografo sia stato invitato a stilare una classifica sui ballerini presenti all’interno della scuola attualmente. Ad un certo punto però, il ballerino sarebbe stato letteralmente ricoperto di insulti. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Amici 21, torna nella scuola Marcello Sacchetta come ospite speciale

Nel corso del daytime di Amici andato in onda ieri, giovedì 25 novembre 2021, abbiamo assistito ad una gara interna di ballo. L’ultimo ballerino arrivato in classifica ha dovuto affrontare una sfida. Ebbene, la produzione del programma di Maria De Filippi pare che questa volta abbia scelto Marcello Sacchetta, nota conoscenza di Amici, per questa nuova gara. In questo caso il tema pare fosse legato alle emozioni. Tutti gli allievi della scuola pare che abbiano scelto un’emozione da rappresentare attraverso la danza. Alcuni si sono improvvisati, altri hanno presentato una coreografia ideata e pensata sempre da loro stessi. Ma gli alunni, sono riusciti nell’intento?

I voti dell’ex ballerino di Amici non convincono il popolo del web

Stando a quanto riferito dallo stesso Marcello, sembra proprio che gli alunni non siano riusciti a portare a casa il risultato. Alla gara hanno preso parte solo cinque ballerini perché Mattia purtroppo è stato sospeso. Anche i partecipanti non hanno ottenuto dei voti entusiasmanti da parte di Marcello. I voti sono andati da 3 a 6. Questi voti non sono stati visti di buon occhio da parte del pubblico di Canale 5 e nello specifico i fan se la sono presa con Marcello per un 3 dato a Carola. I fan della nota ballerina pare che si siano riversati sui social network per insultare Marcello e riservargli degli attacchi piuttosto duri.

Piovono critiche e commenti pesanti contro Marcello, lui risponde così

“Mi hai deluso“, questo uno dei commenti più pesanti ed anche più frequenti. Tanti altri hanno voluto in qualche modo dire che forse avrebbe dovuto essere più clemente con i giovani allievi. “Hai fatto un pò schifo. Carola asfalta te e la tua fidanzata”, avrebbe scritto ancora un altro utente. Insomma, una vera e propria rivolta contro Marcello, che tra l’altro è stato da sempre uno dei ballerini più amati di sempre della scuola di Amici. Questa volta però, sembra abbia toppato. Marcello però non è rimasto a guardare e sembra che abbia voluto commentare quanto accaduto.“Generalmente in una scuola se un professore dà un compito e la classe non comprende il tema assegnato è chiaro che la media di tutti gli studenti sarà bassa”. Queste le sue parole.