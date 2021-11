Adriana Volpe al veleno contro Carmen Russo: “Molte volte non …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda ieri sera venerdì 26 novembre 2021 una puntata del Grande fratello vip e tanti come sempre sono stati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata, c’è stato un acceso confronto tra Manila Nazzaro e Carmen Russo all’interno della casa più spiata d’Italia. Come spesso accade, è intervenuta l’opinionista Adriana Volpe che pare abbia preso le parti di Manila che nei giorni scorsi si era scagliata contro la ballerina. Ma cosa è accaduto?

Grande fratello vip, Manila Nazzaro e Carmen Russo ai ferri corti

Nei giorni scorsi c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Manila Nazzaro e Carmen Russo. L’ex Miss Italia sembra abbia più volte criticato la ballerina dicendole “Molte volte ascolta e non si esprime”. Ebbene, nel corso della puntata ad un certo punto Alfonso Signorini sembra si sia rivolta a Manila Nazzaro ed a Carmen Russo che in questi giorni se ne sono dette davvero di tutti i colori. “Siete due prime donne, voglio parlare di un conto che è rimasto in sospeso tra di voi”. Questo quanto dichiarato da Alfonso Signorini. Poi Manila avrebbe ascoltato le parole dichiarate dall’ex ballerina ed avrebbe replicato. “Mi fa molto piacere immaginavo. Quando ho detto che la stimo e la ammiro è una cosa che penso assolutamente”.

L’intervento di Alfonso Signorini e delle due opinioniste Adriana Volpe e Soni Bruganelli

A questo punto, Alfonso Signorini in qualche modo ha di nuovo voluto stuzzicare Manila dicendo “Qual è la vera Carmen?” e l’ex Miss Italia avrebbe detto “Non lo so non è soltanto un’opinione la mia. Qui a un certo punto dopo due mesi e mezzo devi essere te stessa”. A questo punto sarebbe intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli la quale avrebbe detto “Credo stia uscendo la voglia di Carmen di dire la sua rispetto a Manila. A me sembra che Carmen abbia dei modi non così aggressivi, però quello che pensa Manila lo vedo anche io”. Anche l’altra opinionista avrebbe detto la sua a questo punto. “So che adesso Carmen mi sta ascoltando lancio un messaggio. La vedo molte volte non esprimersi, ci sono stati tanti momenti dove lei molte volte c’era. Con Miriana non ti sei espressa mai, Sophie è stata la prima”. C’è stato un botta e risposta tra Adriana e Sonia. “A me sembra evidente che molte persone quando si tratta di esporsi stiano fuori, ci sono persone come Soleil e Alex che vanno dirette”. Questo quanto aggiunto dalla Bruganelli.

La replica della ballerina

Le parole di Sonia hanno scatenato la reazione della ballerina, la quale ha voluto controbattere. “Prima nei confronti di Manila dovevo dirle che ci sono rimasta male, sono stata sincera perchè te l’ho detto. Io ho una visione diversa dell’amore. Cerco di avere un buon senso che mi faccia stare bene. A te Manila ti apprezzo, io ho meno parole e più contenuti nella mia testa”. Insomma, gli animi sono stati piuttosto animati e molto probabilmente continueranno ad esserlo anche nei prossimi giorni.