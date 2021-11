Alessia Mancini ricoverata in ospedale, il marito Flavio Montrucchio scrive un post …

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Mancini la conosciamo tutti per essere una nota showgirl, attrice e conduttrice televisiva la quale in queste ore è finita in ospedale. La moglie di Flavio Montrucchio è stata operata e nello specifico ha subito un intervento chirurgico al Sant’Eugenio di Roma. Ma cosa le è accaduto?

Alessia Mancini, intervento chirurgico per l’attrice

E’ stata la stessa Alessia a condividere questa notizia con i suoi fan e lo ha fatto pubblicando sul suo profilo Instagram una foto direttamente dal letto dell’ospedale dove è ricoverata. Nella foto Alessia è apparsa con il pollice alzato, come a voler dire che tutto è andato bene e che le sue condizioni di salute sono sotto controllo. “Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”. Questo quanto scritto dalla stessa Alessia che direttamente dall’ospedale, il Sant’Eugenio di Roma dove è ricoverata, ha voluto mandare un messaggio ai suoi follower.

Il post dell’attrice preoccupa i fan, ma lei chiarisce che è tutto ok

“Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre”, con aggiunti gli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto. Non ci è dato sapere che tipo di intervento è stato ne cosa sia effettivamente accaduto all’attrice ma una cosa è certa, ovvero che l’operazione è andata piuttosto bene. Il marito, Flavio Montrucchio ha colto l’occasione per pubblicare un video che ha pubblicato subito dopo essere andato da lei in ospedale, dopo l’intervento. L’attore è apparso con la mascherina, il camice e la cuffietta, così come prevede il protocollo anti-Covid. In questo video pubblicato da Flavio si vede bene i due che scherzano. Lei dice al marito “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”, parole alle quali l’attore avrebbe risposto “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”.

Il video pubblicato dal marito Flavio Montrucchio riceve migliaia di interazioni

A quel punto, Alessia felice di aver rivisto il marito gli avrebbe risposto “Vai bene anche così”. Successivamente poi, Alessia ha condiviso con i suoi follower anche la colazione, ovvero una fetta biscottata con la marmellata ed un pò di te. “Appena recupero un po’ le forze preparo un bel dolcetto… digiunavo da ieri, una fame”. Questo quello che si legge nella didascalia. IL post ad ogni modo, ha ricevuto davvero tanti like e tanti messaggi di apprezzamento.