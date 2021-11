Gigi D’Alessio sbotta in diretta tv contro Amadeus “Non ti ci mettere pure tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto cantautore Gigi D’Alessio è tornato proprio questa settimana in tv con il programma The voice senior, condotto da Antonella Clerici. Ad ogni modo, in questi mesi il cantante napoletano è stato parecchio sotto i riflettori per via della sua vita privata e sentimentale. Sappiamo bene che da qualche tempo sta insieme ad una donna, molto più giovane di lui, di nome Denise dalla quale tra l’altro aspetta il quinto figlio. Ad ogni modo, proprio in questi giorni, invece, il cantante napoletano sempre sia sceso in campo prendendo le parti di un altro grande artista della musica napoletana, ovvero Nino D’Angelo. Ma cosa è accaduto?

Gigi D’Alessio scende in campo e prende le difese di Nino D’Angelo

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che in questi giorni Gigi D’Alessio si sia esposto ed abbia preso le parti di Nino D’Angelo. Quest’ultimo pare che in queste settimane attraverso i social network abbia voluto esprimere un suo pensiero personale e far capire di essere distante da quella che è oggi la nuova corrente della musica napoletana. “Non sono e non diventerò mai un neomelodico anche per ragioni anagrafiche. Sono artisticamente nato prima di loro.”. Queste le parole dichiarate da Nino D’angelo e che hanno trovato parere positivo in Gigi.

Precisazioni sul termine neomelodico

Per cercare di capire meglio quanto accaduto e soprattutto il pensiero di Nino, bisognerebbe andare a capire cosa si intende con il termine neomelodico. Ebbene, a coniare questo termine è stato Federico Vacalebre, ovvero il giornalista de Il Mattino. Quest’ultimo, con questo termine ha voluto definire un gruppo di artisti napoletani conosciuti però soltanto in alcune zone d’Italia. Si intende quindi un gruppo di artisti molto famosi di Napoli e dintorni, ma sconosciuti in altri paesi.

Amadeus utilizza in modo improprio il termine neomelodico e Gigi D’Alessio sbotta in diretta

Ebbene, proprio nel corso della puntata de I soliti ignoti, sembra che Amadeus abbia utilizzato il termine neomelodici riferendosi però a tutti i cantanti napoletani. Immediata la reazione di Gigi che è stato ospite di una delle puntate andate in onda questa settimana. “Non è così, non ti ci mettere pure tu. Non è detto che chi canta in lingua napoletana sia necessariamente un neomelodico. Non tutti cantano in un certo modo. Il termine neomelodico nacque per ghettizzare determinati artisti. Perchè a Roma chi canta in dialetto non viene definito neomelodico?“. Queste le parole del cantante.