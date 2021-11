Giorgia Sileri al veleno contro Fabrizio Corona “Sono donna …”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona riesce a trovare sempre il modo di far polemica e soprattutto di attirare a se critiche. Proprio nelle scorse ore, l’ex re dei paparazzi pare che si sia scagliato in modo piuttosto furioso contro Giorgia Soleri, una nota influencer, modella ed anche attivista ed è conosciuta per essere anche la fidanzata di Damiano David, il cantante dei Maneskin. Sembra che Fabrizio Corona abbia deciso di esprimere il suo personale giudizio sulla giovane donna, ma pare che le sue parole siano state piuttosto dure definendola una “finta radical chic che gli provoca solo del vomito“. Ma per quale motivo, Corona ha parlato in questo modo della giovane donna?

Fabrizio Corona attacca Giorgia Sileri, la fidanzata di Damiano David

Ebbene sì, sembra proprio che nelle scorse ore l’ex re dei paparazzi si sia infuriato ed abbia iniziato a criticare in modo anche piuttosto pesante la fidanzata di Damiano David. “Finta radical chic che gli provoca solo del vomito“, queste le parole utilizzate dall’ex re dei paparazzi che ovviamente ha utilizzato delle parole molto forti. Corona ha attaccato la fidanzata di Damiano sui social network e lo ha fatto commentando nello specifico uno scatto pubblicato proprio dalla stessa Giorgia su Instagram.

L’attacco sferrato di Corona “Finta radical chic.:”

In questa foto piuttosto particolare, l’influencer si mostra con i peli sotto le ascelle. Corona ha commentato questa foto della Soleri e l’ha definita “la provocazione monetizzata a tutti i costi”. Fabrizio Corona avrebbe ancora aggiunto il fatto che Giorgia attraverso questi gesti farebbe proprio di tutto per tentare di apparire anticonformista. Insomma, Fabrizio sembra ci sia andato giù in modo piuttosto pesante nell’attaccare l’influencer.

La risposta dell’influencer e la stoccata contro Corona

Ovviamente la giovane donna non poteva rimanere a guardare senza replicare e così sul suo account ha pubblicato una frase che è apparsa come una velenosa frecciatina nei confronti di Fabrizio. “Sono una donna. Credono che la mia libertà sia loro proprietà. Ed io glielo lascio credere. E avvengo”. Questo quanto scritto dalla giovane che su Instagram, ha poi aggiunto “Joumana Haddad, 1998. Più attuale che mai”, sottolineando quindi che le parole in precedenza utilizzate non erano le sue, ma della poetessa libanese. Ovviamente sotto ad entrambi i post sono apparsi tutta una serie di commenti. Alcuni si sono scagliati dalla parte di Fabrizio Corona, altri dalla parte dell’influncer. E voi?