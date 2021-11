Ballando con le stelle, Carolyn Smith mai vista così contro Milly Carlucci: “Dovresti …”, la Carlucci in grande imbarazzo, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 novembre è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle mentre su Canale 5 andava in onda la finale di Tu si que vales.

La puntata di ieri era molto attesa perché dopo la lite di, ormai tre sabato fa, tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, venerdì Morgan sui social e, in particolar modo sulla sua pagina Instagram, ha postato un video nel quale chiedeva alla Lucarelli di ballare con lui un valzer, un modo elegante e originale per deporre l’ascia di guerra.

Il pubblico, sia quello a casa che quello in studio, aspettava con molta curiosità la risposta della Lucarelli anche se nella puntata del venerdì de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, Guillermo Mariotto aveva anticipato che mai la Lucarelli avrebbe accettato l’invito.

Selvaggia Lucarelli rifiuta l’invito di Morgan di danzare con lui un valzer

Ieri Selvaggia Lucarelli, per tutta la serata, è stata assolutamente imparziale nei confronti di Morgan e lo ha premiato, votandolo con ottimi voti, ogni volta che credeva che lui lo meritasse. E’, dunque, riuscita a scindere le sue sensazioni nei confronti dell’ex frontman dei Bluvertigo infatti, nonostante ancora visibilmente fredda nei suoi confronti e senza giudicarlo con commenti, ha votato con assoluta imparzialità riconoscendo la sua bravura e le sue capacità.

Però, quando Serena Bortone, ieri ospite tra gli altri commentatori fuori campo e cioè Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ha ricordato che Morgan aveva fatto un invito alla Lucarelli sui social di ballare con lei, la Lucarelli molto tesa si è irrigidita ancora di più e allora si è intromessa Carolyn Smith che ha detto: “I giudici non possono ballare con i concorrenti” togliendo la Lucarelli da ogni imbarazzo, mentre, la stessa Lucarelli ha aggiunto: “Non ho ballato neanche con Giulio Berruti” e la questione è terminata lì.

Carolyn Smith fuori di sé con Milly Carlucci “Potresti far parlare anche me”

Ieri in puntata c’è stato un momento di grande imbarazzo quando Milly Carlucci, non rendendosene conto, dopo l’esibizione di diversi concorrenti con i rispettivi insegnati di danza, ha dato la parola a quasi tutti i giurati tranne che al Presidente di giuria, Carolyn Smith la quale, ad un certo punto è sbottata e le ha detto: “Vedo che ti sta dimenticando ancora una volta di me… non mi stai facendo mai parlare .. ma se vuoi un giudizio tecnico solo io posso darlo …”

Milly Carlucci, ripresa a muso duro, è rimasta qualche secondo in silenzio e poi si è scusata con grande imbarazzo perché, in effetti, non stava mai dando la parola alla Smith che era visibilmente irritata da tale mancanza di considerazione. Da quel momento, la Carlucci ha rimediato e dopo ogni esibizione ha chiesto sempre il suo intervento.