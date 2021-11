Tu si que vales 2021: Mammucari inaspettatamente in chiusura si rivolge a Belen e le dice : “Belen …”, tutti commossi

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 novembre è andata in onda la finale di Tu si que vales, il programma di Canale 5 condotto da Belen e che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerby e, come Presidente della giuria popolare, la bravissima attrice romana Sabrina Ferilli.

Ieri, la finale è andata in diretta mentre tutte le altre puntate erano state registrate durante l’estate.

A vincere questa edizione di Tu si que vales è stato Sadek-Geometrie Variable che si è portato a casa il premio di 100mila euro in gettoni d’oro.

Però, le premiazioni ci sono state anche per i partecipanti alla scuderia Scotti tra i quali, il vincitore è stato Giampiero Landolfo che ha vinto un viaggio a Las Vegas.

I vincitori, Sadek-Geometrie Variable, Mattia Villardita e Giampiero Landolfo

Ieri, per la finale si è deciso che avrebbe decretato il vincitore il televoto e così giudici hanno solo espresso i loro parare ma non hanno votato in alcun modo.

Per loro c’era solo la possibilità di decretare il vincitore del Premio Tim Vision dal valore di 30mila euro in gettoni d’oro che è andato a Mattia Villardita il quale, dopo aver ricevuto il premio ha voluto fare un ringraziamento e ha detto: “Grazie alla mia famiglia che mi ha traghettato fino a qui. Grazie anche ai miei amici che mi hanno spinto a essere quello che sono”.

Mattia Villardita, nella vita si veste da Spiderman per allietare le giornate dei piccoli pazienti ricoverati presso gli ospedali pediatrici.

Durante la serata i primi 4 concorrenti a sfidarsi al televoto sono stati:

Samuele Zuccali motociclista acrobatico

Ladies Soprano, cantante

Alessandro Mosca, danza acrobatica

Kai Leclerc e Alexandra Buzas, giocolieri a ‘testa in giù’

Poi a seguire:

Cristian Sabba atleta di 12 anni

Solasta ballerini, acrobati

Lea Kyle, illusionista

Neguin, acrobata

E, ancora:

Idanna Abignente, pole dance

Rob Lake, illusionista

Sadeck – Geometrie variabile, crew

Gaggi Manuel e Francesco, danzatori acrobatici

E per ultimi:

Duo Noar, acrobati

Drumatical Theatre, performer

Gianfranco Sgura, cantante

Alessandro Paragiaghi, illusionista

Teo Mammucari prima di incoronare il vincitore ha voluto rivolgere alcune parole importanti a Belen

Teo Mammucari prima di incoronare il vincitore, che sarebbe stato Sadek ha voluto rivolgere alcune parole importanti a Belen: “Belen, complimenti davvero. Siete stati bravissimi con Martin e Giulia. Da casa non si vede cosa succede qui in diretta ma non è facile. Brava e bravi!”.

E tutti in studio hanno apprezzato questi complimenti sinceri.