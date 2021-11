Tu sì que vales, Sabrina Ferilli all’ultima puntata sbotta esasperata: “Mando a monte la diretta”, tensione in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 novembre, è andata in onda l’ultima puntata, la finale di Tu si que vales che ha decretato come vincitore Sadeck.

La puntata è stata ricca di emozioni, divertimento e suspance per i numeri sempre più mozzafiato che i concorrenti sono in grado di portare in scena.

Ma ieri, come accade ormai ad ogni puntata, è stata presa di mira la presidente della giuria popolare, Sabrina Ferilli grandissima amica di Maria De Filippi.

La Ferilli, da un po’ di puntate, sta lottando contro Giovannino il personaggio che l’ha presa di mira e che, a ogni puntata le dà molto fastidio con dispetti, giochi e provocazioni a cui la Ferilli risponde sempre a tono.

Vediamo ieri cosa è accaduto e perchè la Ferilli è sbottata al culmine dell’esasperazione, un po’ recitata e un po’ reale.

A Tu sì que vales Sabrina Ferilli fuori di sè: “Mando a monte la diretta”

Ieri è andata in onda, in diretta per la prima volta perchè le altre puntate erano state tutte registrate durante l’estate scorsa, la finale di Tu sì que vales.

Come in ogni puntata, ad un certo punto si è presentato Giovannino, il personaggio che ha preso di mira Sabrina Ferilli e che, secondo lei, è manovrato dall’amica Maria De Filippi.

Giovannino, che ad ogni puntata ha preso di mira la Ferilli, ieri non è stato da meno, anzi ha proprio esagerato perchè ha messo della panna nel trolley griffato della Ferilli.

La Ferilli appena si è resa conto di ciò che era accaduto, ha detto inveendo contro la De Filippi: “ Mando a monte la diretta. E mo’, Maria, sono ca**i tua. E allora mandiamola a pu****e la diretta”.

La Ferilli, che ha rincorso Giovannino fin dietro le quinte, fuori di sé dopo che lo ha raggiunto in camerino e ha capito che il suo trolley era pieno di panna sul serio ha detto alla De Filippi

: “Mica puoi fare come vuoi ogni volta. Tanto me lo ricompri. Tu i soldi ce li hai”. E la De Filippi come al solito divertita, ha risposto tra le risate: “Io non c’entro nulla”. Belen Rodriguez che aveva assistito a tutta la scena non riuscendo a trattenere le risate, ha esclamato che per le troppe risate: “Mi fanno male le guance”.

Sabrina Ferilli posta una foto sui social in compagnia di un uomo

Qualche giorno fa, Sabrina Ferilli ha postato una foto sui social in compagnia di un uomo, Luca Zanforlin, autore televisivo e ha scritto così: “Buongiorno da me e da Luca Zanforlin, un pezzo da novanta”.