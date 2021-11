Italia Si, Nancy Brilli in studio con gli occhiali scuri e dice che …

0 SHARES Condividi Tweet

Nancy Brilli è una nota attrice italiana, la quale in questi giorni è stata ospite in una puntata di Italia Si, il programma condotto da Marco Liorni. Quest’ultimo, ha intervistato nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato 27 novembre proprio lei, la nota attrice che per l’occasione si è presentata con degli occhiali scuri. Una volta fatto l’ingresso in studio con questi occhiali così scuri, l’attrice ha voluto immediatamente chiedere scusa al pubblico di casa oltre che ai presenti in studio e allo stesso conduttore. Pare che la sua sia stata una scelta obbligata, visto che ha dichiarato di avere un problema agli occhi. Ma di cosa si tratta?

Nancy Brilli ospite nel salotto di Italia si il programma condotto da Marco Liorni

Ha fatto parecchio discutere il modo in cui Nancy è entrata nello studio di Itali si, il programma condotto da Marco Liorni. Sembra che l’attrice sia entrata in studio con addosso un paio di occhiali molto scuri. Il motivo? Pare che l’attrice avesse la congiuntivite e per questo sarebbe stata costretta ad indossare questi occhiali. “Ho una congiuntivite“, avrebbe detto l’attrice. Poi ad un certo punto, durante l’intervista la stessa avrebbe messo via questi scuri occhiali e messo i normali occhiali da vista. Nel fare questo cambio, però, la nota attrice avrebbe ironizzato dicendo “Mi accettate così?” e poi avrebbe aggiunto “Ho il vestito carino ma devo portare gli occhiali”.

L’attrice parla del figlio Francesco, un vero regalo venuto dal cielo

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista Nancy ha voluto ampiamente parlare del figlio, visto che per lei che soffre di endometriosi è stato davvero un regalo venuto dal cielo. “I medici mi avevano detto che a causa dell’endometriosi non avrei potuto avere figli, consigliandomi di evitare qualunque cura perchè sarebbe stata del tutto inutile… invece la vita mi ha sorpreso”. Questo nello specifico quanto confessato dall’attrice nel corso di un’intervista rilasciata a Italia Si, parlando proprio con Marco Liorni del figlio Francesco che è nato dal matrimonio con Luca Manfredi, ovvero il figlio di Nino.

Le parole dell’attrice

“Nonostante fossi rimasta incinta, il medico mi diceva ‘Signora, aspetti’… solo al quarto mese mi ha confermato ‘Può considerarsi incinta’…”, questo ancora quanto aggiunto dall’attrice. Il figlio oggi è un adolescente e vive a Londra per motivi di studio ed ovviamente i due sono molto legati.