Maria Monsè una furia contro Alessandro Cecchi Paone “Non è stato …”

Da qualche giorno è entrata nella casa più spiata d’Italia proprio lei, Maria Monsè la quale già in passato era stata protagonista del reality di Mediaset. Negli anni abbiamo avuto modo di capire che tra la Monsè ed Alessandro Cecchi Paone non corre buon sangue ed effettivamente i due hanno ancora una volta confermato ciò. Nonostante siano trascorsi molti anni da quando i due sono stati protagonisti di una lite piuttosto furibonda, non sono mai riusciti a fare la pace. La gieffina in questi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia sembra che parlando con le Selassiè abbia parlato proprio di Cecchi Paone e degli scontri avuti con lui, facendo ben intendere di essere ancora molto arrabbiata. Le sue parole non sono passate inosservate. Ma cosa ha dichiarato?

Grande fratello vip 6, Maria Monsè ricorda gli scontri con Alessandro Cecchi Paone

Ebbene si, in questi giorni la new entry della casa più spiata d’Italia sembra aver ricordato gli scontri con ALessandro Cecchi Paone, avvenuti ormai diversi anni fa. Maria Monsè ha ricordato, dunque, questi momenti, parlando con le Selassiè e le sue parole non sono affatto passate inosservate. “Mi sono sentita dire ‘mi dai fastidio quando litighi con quella’ [la Marchesa]. Ti pare normale che io ho un problema con una che mi ha trattato male? Poi hanno offeso mia figlia. Lui quindi soffriva delle mie discussioni. Calcola che lui ed io siamo entrati insieme, mi faceva gli abbracci dietro le quinte ‘brava Maria che bello entriamo, ci conosciamo già’.

La gieffina ricorda i brutti momenti trascorsi insieme al conduttore

Questo nello specifico quanto dichiarato da Maria, la quale ha continuano sottolineando come Cecchi Paone abbia espresso delle parole non belle nei confronti della figlia Perla Maria.” Quello che ha fatto non è stato bello. Poi andava anche a parlare con gli altri della casa e questo era bruttissimo. Calcolate che io avevo tutti contro. Una contro tutti, ho vissuto momenti che vorrei scordare. Adesso nelle edizioni di Signorini non lo permettono più, non è più successo da allora, se vedete evitano e bloccano. Sono stata sfortunata che a me è capitato“. Questo ancora quanto aggiunto dalla gieffina la quale sembra sia ancora molto infastidita dal comportamento di Alessandro, nonostante siano trascorsi davvero parecchi anni.

La precedente esperienza di Maria Monsè al Grande fratello vip

Parlando sempre con le tre sorelle, Maria Mosè ha parlato della precedente esperienza all’interno del reality, dicendo di essere rimasta solo un paio di settimane e di essere entrata soltanto in un secondo momento, proprio come accaduto adesso.