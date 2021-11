Adriana Volpe attacca duramente Soleil “Non dovevi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare del Grande fratello vip 6 e nello specifico di Soleil Sorge. La gieffina in queste settimane sembra che abbia fatto tanto parlare di se, anche per via della “amicizia” particolare instaurata all’interno della casa con Alex Belli. Proprio nelle ultime ore, sembra proprio che Soleil abbia detto qualcosa che non è piaciuto affatto alla nota opinionista Adriana Volpe, la quale si è scagliata contro di lei, riservandole delle parole piuttosto dure. Ma cosa è accaduto nello specifico?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che nelle scorse ore all’interno della casa Soleil abbia detto qualcosa che non è affatto piaciuto ad Adriana Volpe. Quest’ultima ha voluto riprendere Soleil e lo ha fatto sui social network criticando l’uscita della gieffina. Sembra che si tratti di una frase utilizzata da Soleil contro Miriana, parole che sono andate in onda nel corso del daytime della puntata di ieri. Pare che gli animi fossero piuttosto agitati e per questo motivo Soleil avrebbe detto qualcosa che per la Volpe è apparso “fuori luogo”.

Le parole di Soleil contro Miriana Trevisan che non convincono l’opinionista

Come abbiamo visto, è stato durante una discussione tra Soleil e Miriana che la prima ha riservato alla seconda delle parole piuttosto dure. Nello specifico Soleil avrebbe invitato Miriana a calmarsi e poi avrebbe fatto intendere che il motivo della sua agitazione fosse addebitabile alla “menopausa precoce“. Questo intervento non è affatto piaciuto alla Volpe che ha bacchettato Soleil sui social. “Soleil ha toccato un tema molto delicato, quello della menopausa. Soleil ha seguito la linea della vita di Miriana e sa che è una donna alla quale è stato tolto anche l’utero, quindi la menopausa è data da un intervento molto delicato e quindi quell’uscita poteva anche evitarsela”. Queste le parole della nota opinionista, alla quale in molti sembra abbiano dato ragione.

La Volpe pubblica un post contro Soleil, piovono commenti negativi sulla gieffina

”Soleil mi piaci, ma questa potevi evitarla”, “Soleil insopportabile”, “Ha toccato il fondo”. Sono stati questi alcuni dei commenti apparsi sotto al post di Adriana. Sicuramente di questo se ne parlerà nel corso della prossima puntata del Grande fratello vip. Soleil verrà sicuramente a conoscenza di questo post pubblicato da Adriana, come reagirà? Non dobbiamo attendere molto, visto che la prossima puntata andrà in onda domani, lunedì 29 novembre 2021.