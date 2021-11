Maurizio Costanzo per la prima volta attacca Maria De FIlippi “E’ sbagliato che ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi, che conosciamo tutti per essere una famosa conduttrice italiana è stata in queste ore criticata proprio dal marito Maurizio Costanzo. Sembra che quest’ultimo sia intervenuto su un qualcosa che riguarda una delle trasmissioni più importanti condotte dalla moglie, ovvero Uomini e Donne. Il giornalista si sarebbe espresso nello specifico su Gemma Galgani, sostenendo che a suo modo di vedere, mandare via la storica dama torinese dal programma sarebbe uno sbaglio. Ma chi vuole mandare via Gemma e per quale motivo? Facciamo un pò di chiarezza.

Maria De Filippi, novità a Uomini e Donne

Ebbene, sembra proprio che in questi giorni stiano girando delle voci relative a Uomini e Donne e nello specifico ad una dama storica del programma. Stiamo parlando di Gemma Galgani, la quale è una delle protagoniste assolute del trono over di UOmini e Donne da tantissimi anni ormai. Si vocifera, quindi, che la dama torinese possa essere ben presto “fatta fuori” dal programma. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni e non c’è alcuna comunicazione ufficiale.

Gemma Galgani fatta fuori dal programma di Canale 5?

Recentemente, tra l’altro la Galgani è risultata positiva al Covid-19 e per questo motivo assente dalle ultime puntate del programma. In questi mesi ha continuato ad essere la protagonista di Uomini e Donne ed ha conosciuto anche un nuovo cavaliere. Dopo oltre 10 anni di permanenza all’interno del programma, adesso per Gemma potrebbero esserci delle novità piuttosto importanti. La redazione che lavora proprio per Maria De Filippi sembra che abbia pensato di rendere la Galgani meno protagonista, concedendole meno spazio durante le puntate.

Le parole di Maurizio Costanzo su Gemma “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona?”Una volta diffusa questa notizia, però, a voler dire la sua al riguardo è stato proprio Maurizio Costanzo, il quale ha affrontato questo argomento sulla sua rubrica Nuovo. “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio. Gemma Galgani ormai è un volto storico di Uomini e Donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori”. Queste le parole dichiarate da Maurizio Costanzo che in qualche modo, ha voluto dare un consiglio alla moglie ed all’intera produzione del programma. Come avrà preso queste parole la nota conduttrice?