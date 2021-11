Tu si que vales, Giulia Stabile nella bufera “Una forchetta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, sabato 27 novembre 2021 è andata in scena l’ultima puntata di Tu si que vales, il famoso talent show di canale 5 che è stato trasmesso in diretta tv. Le altre puntate invece sono state registrate e montate ad hoc. Diverso invece quanto abbiamo visto ieri sera.

Tu si que vales, maggiore spazio ai conduttori per la finalissima

Si è dato maggiore spazio ai conduttori rispetto alle altre puntate, dove invece protagonisti sono stati per lo più i giudici Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. A condurre la finale Belen Rodriguez, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni che nel corso della puntata hanno avuto tanto spazio. In primis hanno primeggiato la Rodriguez e l’ex rugbista. Presente in studio anche l’ex vincitrice della scorsa edizione di Amici, ovvero Giulia Stabile. Proprio quest’ultima sembra sia stata sommersa da critiche sui social network.

Giulia Stabile presente in studio, molti l’attaccano sui social

Diversi gli utenti che sui social hanno voluto commentare la partecipazione di Giulia, definendola “un pesce fuor d’acqua”. “Ma perché non fanno fare niente a Giulia, porella, sta lì in piedi solo ad applaudire”, ha scritto un utente. Ed ancora “Questa qui vicino Belen è utile quanto una forchetta nel brodo”. Ma non finisce qui, visto che un altro utente social avrebbe scritto “Poi un giorno mi spiegherete l’utilità di Giulia in questo programma”). Ad un certo punto della puntata, Belen avrebbe fatto un gesto amorevole nei confronti della ballerina, accarezzandola in modo piuttosto tenero. Giulia si sarebbe sciolta in un tenero sorriso. Molti hanno voluto comunque riservare delle belle parole alla ballerina, sottolineando il fatto che comunque è molto giovane.

Belen e Giulia, il loro bellissimo rapporto fuori dalle telecamere

Belen tra l’altro, sembra essersi affezionata tanto a Giulia ed il loro rapporto è molto bello anche fuori dalle telecamere. Il loro è un rapporto davvero speciale che va al di la del lavoro. Nel corso di una recente intervista rilasciata da Giulia a Tv sorrisi e canzoni sembra che la ballerina abbia detto “Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria“. Le due sono molto amiche anche lontano dalle telecamere a dimostrazione del fatto che le due hanno legato davvero tanto. “A parte gli scherzi, è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono“. Questo ancora quanto aggiunto da Giulia.