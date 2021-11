Domenica In, Mara Venier nella bufera, fa una domanda a Federico Fashion Style e il web la massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 28 novembre è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta da Mara Venier tornata in gran forma dopo la caduta di domenica scorsa.

In studio tanti ospiti e, nel segmento dedicato a Ballando con le stelle, c’era, tra gli altri, Federico Fashion Style e Guillermo Mariotto. Ma Mara Venier è stata presa di mira dal web per aver chiesto a Federico se sia gay. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier chiede a Federico Fashion style se sia gay

Ieri, Domenica In l’ha condotta una spumeggiante Mara Venier felicissima di sentirsi bene dopo il grande spavento per la caduta di domenica scorsa.

Quando ha intrattenuto i suoi ospiti di Ballando con le stelle ha fatto una domanda che in tanti non hanno apprezzato: ha chiesto a Federico Fashion style se sia gay e lui le ha risposto così: «Ma ti pare che perchè uno mette pailettes vuol dire che è gay?».

A quel punto è intervenuto Guillermo Mariotto che, scherzando, ha detto alla Venier: «Mara vuoi fare la stessa domanda a me? Vuoi che ora faccia io coming out?» e Mara Venier stando al gioco gli ha risposto subito così non perdendo quella ghiotta occasione: «Certo che lo voglio sapere» e Mariotto: «E da mo’… c’era bisogno di dirlo? Io ringrazio Dio ogni giorno per come sono».

Ma a quel punto il popolo del web si è scatenato contro la Venier e l’ha attaccata scrivendo: “Vergognoso” e anche: “Questo atteggiamento nei suoi confronti lo trovo fortemente discriminatorio”, “Ma saranno cavoli suoi, sì o no?”.

A Ballando con le stelle Federico fashion style provoca Selvaggia Lucarelli

Sabato sera a Ballando con le stelle, Federico dopo aver ballato una samba ha provocato la Lucarelli dicendole: “A me eccita la telecamera, così come lo stesso prova Selvaggia quando vede me davanti. Lei non vuole farmi domande strane, perché secondo me lei vuole portarmi in camera”. E la Lucarelli: “Senza nemmeno sentirci al telefono siamo arrivati entrambi con le piume, sembra quasi che ci siamo messi d’accordo. Il destino ci sta suggerendo qualcosa. Nella clip dici che vorresti unirti carnalmente con me. Sei sicuro che mi vuoi? A parte tutto però hai fatto una bella cosa sul palco e sei stato divertente. Questa è la baracconata che mi aspettavo da te ed è arrivata. Dai che era una vera baracconata fatta bene, una sorta di carnevale di Anzio”.

E Federico ha controbattuto: “Se voglio davvero unirmi con te? Sai, tu ci giri intorno, ma so che vorresti farmi una domanda specifica. Magari prenderò un po’ di rinforzanti e ci uniremo”.

E, infine, Federico ha detto: “Selvaggia Lucarelli gira, gira e gira su una domanda. Poi però non la fa e mi chiede di che segno sono. Se vuole chiedermi qualcosa può farlo e io le risponderò. A me non infastidisce chi mi chiede questo. Perché non ho nulla da nascondere, sono etero. Guardate che non mi trincero dietro a nessun silenzio”.