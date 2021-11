Antonella Clerici senza freni: “Non è come dicono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici, oltre a condurre ogni giorno dal lunedì al venerdì la sua trasmissione del mezzogiorno su Rai 1, “E sempre mezzogiorno”, da venerdì scorso ha preso il posto, come una staffetta, di Carlo Conti per presentare e condurre la seconda stagione del fortunatissimo programma “The voice senior”.

Anche quest’anno, come l’anno scorso, già alla prima puntata il programma è piaciuto tantissimo e al posto di Albano, in giuria c’è Orietta Berti che, dovunque va, dal tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasmissione che va in onda la domenica sera su Rai tre, a Sanremo entusiasma e diverte.

Orietta Berti ha preso il posto di Albano e della figlia Jasmine che l’anno scorso giudicavano in coppia. Se Albano, sulle prime, è rimasto un po’ disorientato per la sua esclusione non capendone neppure il motivo, pare che ormai l’abbia metabolizzato e ha fatto un grande in bocca al lupo alla Berti della quale è anche molto amico.

Albano appena saputa la notizia della sua esclusione aveva detto: “non condivido ma l’accetto” mentre la Clerici l’ha sostenuta dicendo che non si poteva continuare ad avere come giudice una coppia e confermare Albano ma non Jasmine non sarebbe stato carino.

Dal canto suo, anche Orietta Berti è rimasta un po’ male dell’esclusione di Albano, infatti lei sulle prime aveva capito, come lei stessa ha rivelato, che si sarebbe solo aggiunta alla giuria dell’anno scorso e non che avrebbe sostituito il suo amico Albano.

Antonella Clerici: “Mi hanno data per spacciata”

Antonella Clerici ha rilasciato una lunga intervista in occasione della partenza della trasmissione The voice senior, nella quale ha svelato: “Tante volte nella carriera mi davano per spacciata, io invece come l’araba fenice ho dimostrato che non era così. Lo scetticismo mi galvanizza sempre, preferisco partire da sfavorita e dimostrare in corsa la forza delle mie idee”.

Antonella Clerici parla del suo futuro e dice: “Non starò in tv per sempre”

Antonella Clerici, nel corso dell’intervista rilasciata a Vero TV, ha detto: “Come mi immagino da anziana? A curare le piante e a fare l’orto mi vedo, di certo non ancora a fare tv. Matrimonio? Per adesso non ci penso, magari un giorno ci svegliamo e ne abbiamo voglia”.

Invece, su The Voice Senior: “L’anno scorso eravamo degli outsider, stavolta ho un po’ più di tensione dopo gli ascolti positivi”.