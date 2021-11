Amici 21, Alessandra Celentano bacia Raimondo Todaro davanti alla Tocca e …

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 21, continuano i colpi di scena all’interno della scuola più ambita d’Italia. In questa edizione non sono di certo mancati i colpi di scena ne tantomeno le battute velenose e gli attacchi tra insegnanti e tra professori e alunni. L’ingresso di Raimondo Todaro ha creato diversi attriti soprattutto tra quest’ultimo e Alessandra Celentano. I due in questi mesi si sono parecchio scontrati ma proprio in questi giorni sembra sia accaduto qualcosa di imprevedibile tra i due. Nel corso della puntata che è entrata in onda proprio su Canale 5 la scorsa domenica 28 novembre sembra che sia accaduto qualcosa si incredibile tra i due. Di cosa si tratta?

Amici 21, scenetta inaspettata tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sarebbe accaduto qualcosa di inatteso, ovvero i due professori di ballo si sarebbero scambiati un bacio piuttosto passionale, proprio davanti agli occhi di Francesca Tocca ovvero la moglie di Raimondo. I due erano stati già protagonisti nelle scorse puntate di un ballo piuttosto sensuale che aveva tanto divertito il pubblico a casa. Così, dopo il grande successo ottenuto, sembra che nel corso dell’ultima puntata sia stata proprio Maria De Filippi a chiedere ai due di tornare al centro del palco.

I due prof di ballo chiamati al centro dello studio da Maria De Filippi

Pare che la conduttrice abbia invitato i due a fare una sfida al centro dello studio. I due si sono esibiti in una rumba. Inizialmente hanno ballato Raimondo e Francesca, che come tutti sappiamo, in queste settimane sono riusciti a ritrovare l’equilibrio e adesso stanno di nuovo insieme. Dopo l’esibizione, Francesca sarebbe andata dietro la scrivania mentre Raimondo sarebbe rimasto al centro dello studio a ballare con la Celentano. Proprio quest’ultima sembra che si sia lasciata trasportare dalla musica oltre che dal suo compagno di ballo e alla fine lo ha baciato proprio sulla bocca. Questo gesto ha inevitabilmente lasciato tutti senza parole, anche perché la coreografia non prevedeva proprio nessun ballo.

Alla fine del ballo, Alessandra bacia Raimondo Todaro

Maria sarebbe quindi intervenuta immediatamente dicendo “Quando balla perde la testa“. Poi la Celentano avrebbe risposto dicendo “Lui è un bravissimo partner. Per questo gli ho dato un bacio“. A quel punto è intervenuto anche Todaro dicendo “E c’era mia moglie, se non c’era mia moglie che facevi?”. Francesca, tra l’altro non ha potuto fare altro che assistere, apparentemente divertita.