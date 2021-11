Mara Venier fuori di sè, tocca il lato B di Alvise e viene paragonata al tifoso che ha palpato la giornalista, interviene Alvise

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica scorsa durante la puntata di Domenica In, Mara Venier aveva come ospiti in studio, tra gli altri, alcuni concorrenti di Ballando con le stelle tra cui il rugbista Alvise Rigo.

Mara Venier, che è sempre molto affettuosa con tutti i suoi ospiti, scherzando ha dato una “palpatina” al lato B di Alvise dicendo: «È un bel toccare, porta bene. Lo faccio solo perché porta bene. Alla mia età posso fare tutto».

Da qui si è scatenata una bufera perché quel gesto è stato ritenuto una molestia sessuale paragonata a quella subita dalla giornalista Greta Beccaglia dallo sportivo poi identificato.

Mara Venier, a sentirsi accusata di una molestia sessuale è andata su tutte le furie. Vediamo cosa è accaduto.

Mara Venier pronta a denunciare chi l’ha accusata di molestie sessuali

Domenica scorsa, Mara Venier durante la puntata di Domenica In ha ospitato, come fa sempre i protagonisti di Ballando con le stelle e, tra questi c’erano anche Rossella Erra e Alvise Rigi.

Ad un certo punto, la Erra ha detto alla Venier parlando di Alvise: «Voleva mettersi la camicia, io gli ho detto “mettiti la tshirt che è meglio per tutti». E poi la Erra alla Venier ha detto: «Lui è davvero un bel toccare, Mara tocca, tocca». La Venier, stando al gioco con simpatia ha detto: «È un bel toccare, porta bene. Lo faccio solo perché porta bene. Alla mia età posso fare tutto».

Tutti in studio di sono divertiti e sono stati al gioco a cominciare dallo stesso Alvise. In settimana, un giornalista ha paragonato questo gesto a quello subito dalla giornalista Greta Beccaglia che, durante il match Empoli-Fiorentina è stata molestata da un tifoso che lei ha prontamente denunciato e che le ha chiesto scusa pregandola di ritirare la denuncia. La Venier, fuori di sé, ha scritto così sui social: «Vergognoso accostare il gesto goliardico fatto con simpatia e affetto in assoluta buona fede nei confronti di Alvise, mio concittadino veneziano, all’atto di molestia nei confronti della giornalista sportiva di Toscana Tv. Prima di scrivere un pezzo così un giornalista ci deve pensare molto bene. Non accetto di essere accostata alle molestie sessuali. Non mi va bene e sto valutando col mio avvocato un’azione legale».

E poi: «Le molestie sessuali sono una cosa. Una bottarella al sedere fatta ridendo è un’altra cosa. Ho mandato tutto al mio avvocato Carlo Longari e valuteremo se è il caso di querelare il giornalista. Non permetto a nessuno di mettere insieme queste vicende».

La reazione di Alvise

Anche Alvise è intervenuto sula vicenda e ha detto: «Se mi sono sentito molestato? Ma scherziamo? Mara è una zia per me. Il nostro era un gioco. Non è assolutamente accostabile una cosa così grave come quella accaduta alla giornalista sportiva Beccaglia a una cosa così simpatica e goliardica come quella fra Mara e me».