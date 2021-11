Gigi D’Alessio lascia tutti senza parole: “Sono dieci anni che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gigi D’Alessio, da venerdì scorso è in televisione nel ruolo di giudice a The voice senior il programma fortunatissimo condotto da Antonella Clerici che quest’anno va in onda per la seconda edizione dopo l’incredibile successo riscosso l’anno scorso. I giudici sono rimasti gli stessi ad eccezione della coppia formata da Albano e dalla figlia Jasmine che sono stati sostituiti da Orietta Berti. La Clerici ha spiegato che la scelta di volere tra i giudici Orietta Berti è dipesa dalla circostanza che questo è l’anno suo dopo il successo travolgente della estate scorsa con la canzone Mille cantata con Fedez e Achille Lauro e ha anche detto che non si voleva più una coppia di giudici e riconfermare solo Albano senza Jasmine pareva un gesto poco carino.

Orietta Berti, dal canto suo, è stata felicissima di accettare questa proposta lavorativa anche se era convinta che non avrebbe tolto il posto a nessuno, piuttosto, si sarebbe aggiunta a tutti i giudici già presenti. In ogni caso, dopo un primo imbarazzo inziale, Albano e la Berti si sono chiariti e sono sempre molto amici.

Gigi D’Alessio: “Ho vissuto dieci anni di ombre”

Gigi D’Alessio, che a breve diventerà papà per la quinta volta, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Visto in occasione della quale ha raccontato di quanto sia felice di far parte del programma che è appena ripartito il venerdì sera su Rai 2, The Voice Senior.

Gigi D’Alessio, oltre ad essere felice per questo nuovo impegno lavorativo lo è anche perché è ritornata la serenità nella sua vita dopo che per dieci anni ci sono state molte ombre per l’accusa del reato di evasione fiscale che gli era stato contestato.

Gigi D’Alessio, a seguito della sentenza di assoluzione, ha detto: “Finalmente la giustizia ha fatto il proprio corso. Per me è stato un giorno felice perché la verità è venuta a galla dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e per i miei collaboratori in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate”.

Gigi D’Alessio parla della sua esperienza a The Voice Senior e dice felice: “Ci sarà da divertirsi”

Gigi D’Alessio, nella stessa intervista rilasciata al settimanale Visto, ha detto su The Voice Senior: “E’ stata una grande soddisfazione per me essere riconfermato nella giuria di The Voice Senior. Credo che ci sarà da divertirsi anche questa volta”.

E poi ha anche aggiunto: “Esperienza molto bella umanamente”