Sonia Bruganelli al veleno contro Miriana Trevisan “E’ una …”

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis ma da qualche settimana ormai anche la nota opinionista del Grande Fratello vip 6. In questi anni chi la segue sui social, ha avuto modo di conoscere il carattere di Sonia, ma in queste settimane è stato messo ancora più in evidenza dalla stessa non soltanto in studio ma anche fuori. Sin dalle prime puntate del reality famoso di Canale 5 la nota opinionista non ha mai nascosto di essere particolarmente attratta dal carattere di Soleil Sorge tanto da averla difesa in diverse occasioni e averle dato più volte l’immunità. Così come Sonia è stata molto chiara su questo, non ha mai nascosto nemmeno il fatto di avere dei dubbi su una concorrente nello specifico, ovvero Miriana Trevisan. Le due purtroppo nelle scorse settimane hanno anche discusso per via del rapporto tra la gieffina e Nicola Pisu. Ebbene si, nelle scorse ore sembra essere accaduto qualcosa di nuovo, ma cosa?

Sonia Bruganelli sempre più schietta e sincera a poche ore dalla messa in onda della puntata

Nella giornata di ieri lunedì 29 novembre 2021 poco prima dell’inizio della trasmissione sembra aver fatto una diretta su Instagram. Nel corso della stessa, la moglie di Paolo Bonolis ha continuato a sottolineare il suo pensiero su alcuni concorrenti della casa. Nello specifico Sonia avrebbe risposto ad alcune domande dei fan ed a quel punto avrebbe anche ammesso di non essere particolarmente entusiasta dal comportamento di Miriana che invece è nelle grazie di Adriana Volpe.

La moglie di Paolo contro Miriana Trevisan

Ed ancora una volta a Sonia ha ribadito di sentirsi molto più affine a Soleil per via del carattere molto simile al suo. Ad ogni modo, sempre nel corso della stessa diretta la moglie di Paolo ha voluto anche commentare la lite che nei giorni scorsi c’è stata tra Soleil e l’ex ragazza di Non è la Rai. Quest’ultima pare che abbia fatto delle accuse piuttosto pesanti. “Miriana non mi è mai piaciuta. Ha esagerato sulla cosa di Soleil perchè ha detto che l’aveva minacciata”. Queste le parole di Sonia.

Il commento di Sonia sulla lite tra Miriana e Soleil

“E’ un po’ piagnona. E’ quello che dico sempre ai miei figli. La cosa peggiore è piagnucolare e lamentarsi, ma si vede che al pubblico piace. A me personalmente non piace, ma non è una novità tanto che piace tantissimo alla mia collega. Poi c’è una cosa stranissimo: il pubblico l’aveva fatta fuori e quattro giorni dopo era la più amata. Avete problemi voi perchè vi assicuro che i voti sono veri”. Questo ancora quanto aggiunto da Sonia. “E’ più facile essere come Miriana piuttosto che come Soleil perchè essere come Soleil devi avere una personalità anche un po’ borderline”. Questo ancora quanto da lei aggiunto. Insomma, il punto di vista di Sonia sembra essere molto schietto e sincero.