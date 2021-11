Maria De Filippi lancia una frecciatina a Ballando con le stelle “Mi sembra …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva, la quale vanta una carriera davvero invidiabile nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni in tutti questi anni, a cominciare da Uomini e Donne a finire a Tu si que vales e Amici di Maria De Filippi. Ebbene, in questi anni abbiamo avuto modo di conoscere il carattere di Maria, sempre pacata, gentile e mai sopra le righe se non in qualche rara occasione. Proprio nel corso dell’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 28 novembre, sembra che la conduttrice abbia iniziato in modo piuttosto scoppiettante ed il chiaro riferimento ad un altro programma è stato piuttosto chiaro. Ma cosa è accaduto?

Maria De Filippi inizia la puntata di Amici in modo diverso e lancia una sfida

Maria, la regina di Canale 5 ha iniziato l’ultima puntata di Amici in modo piuttosto scoppiettante. Proprio all’inizio della puntata, la conduttrice avrebbe lanciato una sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, le due prof di ballo della scuola. “Cara Alessandra e Lorella […] non sarà per voi un problema accettare questa sfida che vi ho proposto“.Queste le parole di Maria, che ha deciso così di iniziare la puntata in modo diverso. Alle due, la conduttrice avrebbe chiesto di ballare una coreografia insieme a Raimondo Todaro. La canzone scelta era una delle più belle di Pino Daniele. Il giudice dell’esibizione è stata Francesca Tocca che come sappiamo è la moglie di Todaro.

La frecciatina di Maria a Ballando con le stelle e Milly Carlucci

E’ stato però a pochi secondi dall’inizio della sfida che la nota conduttrice si sarebbe lasciata andare ad una battuta che è apparsa come una sorta di frecciatina nei confronti proprio di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci. “Diciamo che voi siete assolutamente due Vip. Raimondo è il professionista a disposizione. Salutiamo Ballando con le Stelle perché in qualche modo mi sembra doveroso…”. Queste le parole dichiarate da Maria la quale non ha di certo dimenticato le accuse che sono state mosse diversi anni fa da Milly Carlucci quando Maria era al timone di Amici Celebrities e pare fosse solita far ballare i vip con i ballerini di Amici.

La polemica di Milly Carlucci

“Diffida ad Amici Celebrities? Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte”. Queste le parole che all’epoca vennero pronunciate dalla Carlucci e che Maria sembra non abbia affatto dimenticato. Ad ogni modo, la sfida tra Alessandra e Lorella non è stata vinta da nessuna delle due, perchè Francesca non ha saputo decidere.